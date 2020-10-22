خبير بالإحصاء: مسح ميداني جديد للتعرف على مؤشرات الإنجاب عند السيدات

كشف عبد الحميد شرف الدين، رئيس قطاع الإحصاء السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز أنهى كل التجهيزات لعمل دراسة ومسح ميداني جديد من نوعه، للتعرف على مؤشرات الإنجاب عند السيدات وأسباب زيادة معدلات المواليد وانخفاضها من محافظة لأخرى، واسباب التباين والاختلاف في ذلك.

شرف الدين: المسح يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة غول المشكلة السكانية

وأضاف شرف الدين في تصريحات صحفية، على هامش احتفالات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باليوم العالمي للإحصاء، أن المسح الميداني يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لاتخاذ كافة التدابير والوسائل لمكافحة ومواجهة غول المشكلة السكانية، التي تعتبر خطرا حقيقيا يهدد أي إنجازات اقتصادية تحققها الدولة.

ولفت شرف الدين إلى أن المسح سيتضمن التعرف على أهم خصائص السيدات في الوجهين البحري والقبلي، ورصد البيانات المتعلقة باتجاهاتهن وفكرهن ومدى تأثير ثقافة "الخلفة والإنجاب" لديهن، وذلك من خلال استخدام كل وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في عمل الإحصاءات والجهاز بصفة عامة، موضحا أن التابلت على رأس هذه الوسائل المستخدمة.

وأكد خبير الإحصاء السكاني أن الجهاز بصدد تشكلية لجنة عليا لإدارة المسح والإشراف عليه، حيث من المقرر البدء في تنفيذه مطلع 2021، لافتا إلى أن المسح سيتم من خلال باحثين مدربين، على الوصول إلى البيانات بدقة.

وأضاف أن المسح سيكون بشكل تقليدي اعتاد عليه الباحثون، في المسوحات السابقة، حيث سيتم اختيار عدد من محافظات الوجهين البحري والقبلي، لإجراء الاستطلاعات عليهم، مع مراعاة اختلاف المناطق الجغرافية التي يقيمون فيها، للوصول إلى نتائج دقيقة وصحيحة تفيد متخذي وصنعي القرار عند وضع الخطط الاستراتيجية لحل الأزمة السكانية، لافتا إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالمشكلة السكانية، ومن بينها المجلس القومي للسكان.

المسح سيستغرق تنفيذه 12 شهرا وإعلان نتائجه فور انتهائه

وأوضح ان مدة تنفيذ المسح ستستغرق حوالي 12 شهرا، تعلن بعده النتائج والتوصيات التي سيقدمها الجهاز للحكومة والجهات المعنية.

جدير بالذكر أن عام 2021 سيشهد تنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء أحدهما جديد لأول مرة، وهو مسحة صحة الأسرة المصرية، وتكلفته حوالي 80 بمسحين، الأول مليون جنيه ويستغرق إجراؤه عامين، والثاني مسح لحصر العمالة غير المنتظمة خارح المنشآت، والذي سيتم بشكل جديد ومختلف عما سبق، بعد اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، ورعايتها.