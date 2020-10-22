فيديو.. خالد الجندي: اجلعوا الوطن قاسم مشترك في كل طاعة تفعلوها لله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التذكير بالوطن وحقه، واجب في أي مناسبة، لافتا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحب وطنه، وعندما وطأ قدمه المدينة المنورة قال: "اللهم حبب إلينا المدينا كما حببت لنا مكة".

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لازم كل فرد يدخل الوطن قاسم مشترك فى كل طاعة يفعلها لله، صائم وهتفطر ادعى لوطنك بالأمن والأمان، لأنك ستسأل عن هذا يوم القيامة لأن هذه الأمة التى تعيش فيها".

وتابع: "أنت صايم وهتفطر في دعوة مجابة في الصيام، وانت بتدعي لولادك ولنفسك أدعي لمصر معاك، أدعي لبلدك سواء مصر أو السعودية أو ليبيا، هي دي الأمة الإسلامية، هي دي الأمة التي ستُسأل عنها يوم القيامة، أدعي لبلدك أثناء صلاتك في السجود برده".

خالد الجندي يهاجم الإخوان: نحن أبرياء منكم ومما تعبدون من دون الله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإخوان يحاولون فك الارتباط بين الشعب المصري وولي أمره، وعندما تدافع عنه، فإنك منافق وتقوم بـ"التطبيل"، لكي يستلموك مثل "الآيس كريم".

وأوضح الجندي، في برنامج "لعلهم يتفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، أن الجماعة الإرهابية تحاول فك ارتباط المصريين عن ولي أمرهم وجيشهم: "كي تصبح لقيطاً ومرتزقاً مثلهم، ولكي نحارب من أجل الدولار واليورو، فهم يدافعون عن من يدفع أكثر، ويبكون من أجله فهم شيوخ مرتزقة ولديهم رجال دين معلبون".

وأشار إلى أن الإخوان يظهرون في كل برامجهم يدافعون عن شقق الدعارة، لأن "الخاقان" التركي أوضح لهم أنها مصدر من مصادر الدخل، مستنكرًا تباكيهم على المساجد، وهم أبعد ما يكونون عن طاعة الله، ويحرضون على الحرمين وأصبح لديهم القتل وحرمة الدم أمرا مستساغا.

واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "إننا نحمد الله أن لدينا رئيسا يقول سبحان ربي الأعلى، ويشجع من يقولها وعندنا إدارة وحكومة وناس يعرفوا ربنا اطمنوا علينا يا من تكرهون مصر وتكرهون ترابها ونحن بالوعي والعقل لن نسمع لأمثالكم، وقانا الله شركم، ونحن أبرياء منكم ومما تعبدون من دون الله".