أبطال "الاختيار" في تكريم القوات المسلحة: الله المستعان على أعداء مصر

ألقى أبطال مسلسل الاختيار، كلمة في الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الذكرى الـ47 لانتصاراتت أكتوبر المجيدة.

أمير كرارة: أفضل تكريم على "الاختيار" كان من الرئيس السيسي

ووجّه الفنان أمير كرارة، الذي جسّد دور الشهيد البطل أحمد المنسي، الشكر للقوات المسلحة على الشرف الكبير الذي أعطته له، بتجسيده دور الشهيد البطل، مؤكدا أنّها رسالة مهمة: "بتكرم من أول اتعرض فيه المسلسل في رمضان من الشعب المصري، لكن أفضل تكريم كان من الرئيس السيسي نفسه".

أحمد العوضي: كنت بتمنى أقف قدامك يا ريّس.. والحمد لله

وقال أحمد العوضي، الذي جسّد دور الإرهابي هشام عشماوي: "كل سنة وانتم طيبين في ذكرى أكتوبر المجيدة، شرف كبير أقف قصادك يا ريّس، كانت أمنية من أمنياتي أقف قدامك، والحمد لله، عشت في صراع نفسي أثناء تجسيد شخصية الخائن هشام عشماوي، عشان أمثل الحقد والضغينة، واللي تسببوا في إسالة دم كتير من جنودنا، سعادتي الحقيقية من ردود الأفعال في الشارع، حسيت إني أديت رسالتي، وان الشعب المصري لن ينساق معهم، والله المستعان على كل أعداء الوطن".

دينا فؤاد: جيل المستقبل كان لازم يعرفوا إحنا مين وبنحارب إيه

وأضافت الفنانة دينا فؤاد، التي جسدت دور زوجة الإرهابي هشام عشماوي: "كل سنة وانت طيب يا ريّس، كل سنة وجيشنا العظيم رافع راسنا قدام العالم كله، كل سنة وأهالي الشهداء فخورين بولادهم اللي ضحوا عشان مصر، فخورة بمشاركتي في مسلسل الاختيار، أهم رسالة لأولادنا اللي تأثروا بأحمد المنسي، جيل المستقبل كان لازم يعرفوا إحنا مين وبنحارب إيه".

إسلام حافظ: اللي ضحوا بحياتهم عشان الأرض دي شهداء مش طواغيت

وتابع الفنان إسلام حافظ، الذي جسّد دور الإرهابي أبوسعد الجنوبي: "كل سنة وإحنا طيبين ومصر بخير، مع أول يوم تصوير ليا في مسلسل الاختيار، اتقالي الناس هتشتمك وتكرهك في الشارع، وقد كان، المصريين قاموا معايا بالواجب وزيادة، لكن زمايلي لما قالولي كده أيام التصوير كنت بخاف جدا إن ربنا ميوفقنيش أوصل حجم الندالة اللي فيهم، كان نفسي والدي يبقى عايش النهارده، والدي كان محارب عظيم حارب في 67 وانتصر في 73، كان دايما يقولي الحرب مخلصتش، اللي ضحوا بحياتهم عشان الأرض دي مسمهمش طواغيت اسمهم شهداء".

عابد عناني: شكرا للرئيس السيسي على دعمه الفن المصري

وزاد الفنان عابد عناني، الذي جسّد دور الإرهابي عماد عبدالحميد، صديق هشام عشماوي: "كل سنة ومصر بخير، شكرا للرئيس السيسي على الدعم للفن المصري، على عمل مسلسل زي الاختيار، عشان يوضح الفرق بين فكر الجيش وحماية البلد، وبين الخونة اللي كل تفكيرهم في أطماعهم".

وقال الفنان محمود حافظ، الذي جسّد دور شقيق أحد شهداء معركة البرث: "لما اتطلبت للتجنيد لم أنل شرف الخدمة العسكرية، مشاركتي في الممر ومسلسل الاختيار، وأنا بصور وتعبانين في الصحراء وعارفين إننا هنضرب من زمايلنا وده تمثيل، ساعتها اتمنيت أقدم جزء كبير".

وأضاف أحمد الرافعي، الذي جسّد دور الإرهابي عمر رفاعي سرور: "كل اللي شغالين ضدنا هيعرفوا أي منقلب منقلبون، أما أحمد الرافعي لما هيختار كلمة يقولها في الموقف ده، فمش هيفوت الفرصة أنه يقول إنه بيحبك".

يذكر أن مسلسل "الاختيار" من إنتاج شركة سينرجي إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى.