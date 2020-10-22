روسيا: موجة كورونا الثانية على مستوى العالم أقوى من الأولى

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من مغبة أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في العالم قد تكون أقوى من الأولى.

وأضافت، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم، الخميس، أن "الموجة الثانية على ما يبدو تنذر بأن تكون أقوى وأكثر خطورة من الأولى، نحن نتحدث عن الوضع العالمي، النمو الهائل في الإصابات منتشر على نطاق واسع".

وأعلن مقر مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد في روسيا اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد -19" خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 15971 إصابة، ليصل الإجمالي إلى مليون و463 ألفًا و306 حالات.

وأضاف المقر أنه "خلال اليوم الماضي، تم تسجيل 290 حالة وفاة، وخلال الفترة بأكملها، تم تسجيل 25242 حالة وفاة في روسيا".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، أن السلطات الروسية لا تعتزم فرض قيود صارمة بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك.

وأوضح أن معدل الوفيات جراء عدوى فيروس "كوفيد-19" في البلاد ارتفع مقارنة بفصل الربيع، وهذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة، في حين انخفض معدل الوفيات العامة في روسيا مرتين.