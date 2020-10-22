بفرص تصل لـ90%.. خريطة سقوط الأمطار على مصر حتى الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار على مصر، خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود نشاط لحركة الرياح يؤدي إلى اضطرابات بالملاحة البحرية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار، ونشاط الرياح، وفرص سقوط الأمطار، وفقا لما حددته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 23 أكتوبر

تنبأ خبراء الهيئة باحتمالية سقوط أمطار خفيفة، تصاحبها رياح معتدلة، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، تصل نسبتها إلى 50%، وكون الجو غائما، بينما تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا على بعض المناطق بالوجه البحري مع نشاط حركة الرياح التي تكون مثيرة للأتربة في بعض الأحيان وتصل فرصة سقوط الأمطار لـ80%.

أما على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتزيد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90%، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية أحيانا مع نشاط لحركة الرياح، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون فرصة سقوط الأمطار 50%، متوسطة، مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات في الملاحة البحرية على خليج السويس، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على شمال وجنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار السبت 24 أكتوبر

أشار الخبراء إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وتصل فرص سقوط الأمطار لـ80%، يصاحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة في بعض الأحيان، بينما تزداد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90% على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تصل لرعدية في بعض الأحيان.

أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتكون فرصة سقوط الأمطار 50%، متوسطة تصل لرعدية أحيانا، مع نشاط لحركة الرياح المثيرة للأتربة تؤدى لاضطرابات في الملاحة البحرية على خليج السويس، بينما تقل فرص الأمطار على شمال الصعيد فتصل نسبتها لـ60%، فتكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وتنعدم على جنوب الصعيد.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 25 أكتوبر

كما توقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، تصل نسبتها لـ50% على القاهرة، و60% على الوجه البحري، أما على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية فتزداد فرص سقوط الأمطار لتصل إلى 90% ، وتكون متوسطة تصل لرعدية في بعض الأحيان، بينما تقل فرص السقوط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة تصل إلى 50% مع نشاط لحركة الرياح يؤدي لاضطرابات بالملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، بينما تنعدم فرص سقوط الأمطار، على شمال وجنوب الصعيد.