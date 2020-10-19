خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة.. رعدية على القاهرة الخميس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من تقلبات جوية في حالة الطقس تتمثل في انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المناطق بدءا من غد الثلاثاء، وحتى الأحد المقبل.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار خلال الثلاثة أيام المقبلة وفق الموقع الإلكتروني الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

الثلاثاء 20 أكتوبر

متوقع سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الغربية وكثيفة على بعض المناطق بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الأربعاء 21 أكتوبر

متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى ومتوسطة "رعدية" على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وخفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

الخميس 22 أكتوبر

متوقع سقوط أمطار متوسطة "رعدية" على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، على أن تسقط أمطار خفيفة على بعض المناطق في شمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أنه متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية نهارًا، فيما يسود طقس حار جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلًا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

على أن تكون الشبورة المائية في الصباح على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتكون كثيفة على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة على مناطق بالوجه البحري وجنوب الصعيد، فيما تكون معتدلة وتنشط أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وحذّر محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية المواطنين من التقلبات الجوية، ونصح بارتداء الملابس الخريفية، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، كما طالب بالمتابعة الدورية للنشرة الجوية.