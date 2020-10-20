تصل لرعدية.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ6 أيام المقبلة  

حالة من الترقب تشهدها البلاد، بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود تغيرات في حالة الطقس على مدار 6 أيام، بدءًا من اليوم وحتى الأحد 25 أكتوبر الجاري.

وحددت الأرصاد وفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار خلال الـ6 أيام القادمة، والتي يتوقع خلالها الخبراء وجود أمطار قد تصل للسيول في بعض المناطق وخفيفة بمناطق أخرى.

وترصد "الوطن" خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال تلك الأيام القادمة في التقرير التالي:

خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 20 أكتوبر

وتشهد القاهرة الكبري طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، كما تشهد تلك المناطق وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا.

أما الوجة البحري فيشهد أجواء مائلة للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا كما يحدث شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية فتحدث أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح المعتدلة أحيانًا، حيث الجو المائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا كما تشهد تلك المناطق وجود شبورة صباحًا.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكوّن شبورة مائية صباحًا كثيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فالأجواء مشمسة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.

وفي شمال الصعيد فيظهر تكوّن للشبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأخيرًا جنوب الصعيد، حيث تشهد تلك المناطق حرارة شديدة نهارًا معتدل ليلا وكذلك الرياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الأربعاء 21 أكتوبر

تظهر بداية الأمطار هذا اليوم على مناطق القاهرة الكبري والتي تندرج بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، حيث طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وكذلك الوجه البحري فيشهد أجواء ممطرة متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية فتشهد تلك المنطقة هطول للأمطار متوسطة، إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق.

أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فتشهد تلك المناطق وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق مع وجود رياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فالأجواء مشمسة والرياح معتدلة وتنشط أحيانًا.

وفي شمال الصعيد فيظهر تكوّن للشبورة مائية ورياح معتدلة وطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا.

وأخيرًا جنوب الصعيد، حيث الطقس الغائم جزئيًا وشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا ورياح معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الخميس 22 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد القاهرة الكبري أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح المعتدلة.

أما الوجه البحري فتشهد المناطق أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية فتشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق والرياح تنشط أقصى الغرب.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتحدث أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح نشطة.

أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فالرياح تكون نشطة تؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية على خليج السويس.

وفي شمال الصعيد تشهد تلك المنطقة أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأخيرًا جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا معتدل ليلا والرياح كذلك معتدلة.

خريطة سقوط الأمطار الجمعة 23 أكتوبر

تشهد مناطق القاهرة الكبري حدوث أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

أما الوجه البحري فيشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية فتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق بالإضافة لوجود رياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فتوجد أمطار متوسطة إلى غزية تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فتظهر أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وأخيرًا جنوب الصعيد فيشهد رياح معتدلة تنشط غربًا تكون مثيرة للرمال الأتربة على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار السبت 24 أكتوبر

تشهد مناطق القاهرة الكبري أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وكذلك وجود رياح معتدلة.

أما الوجه البحري فتسهد تلك المناطق أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وفي السواحل الشمالية الغربية تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق وكذلك وجود رياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتوجد أمطار متوسطة على بعض المناطق .

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار متوسطة على غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد جنوب الصعيد رياح معتدلة تنشط أقصى الجنوب تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

خريطة سقوط الأمطار الأحد 25 أكتوبر

يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد مناطق القاهرة الكبري سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

أما الوجه البحري فيشهد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وفي مناطق السواحل الشمالية الغربية فتحدث أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

كما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق ووجود رياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتوجد أمطار متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

أما شمال الصعيد فيشهد أمطار خفيفة على متوسطة على بعض المناطق والرياح معتدلة.

وأخيرًا يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا معتدل ليلا ورياح معتدلة.