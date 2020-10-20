الأرصاد الجوية تعلن خريطة سقوط الأمطار غدا

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس، غدًا الأربعاء، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

فيما يسود ليلًا طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفًا على السواحل الشرقية، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

خريطة سقوط الأمطار غدًا

وأوضحت الهيئة أن سقوط الأمطار يبدأ في الصباح الباكر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة ورعدية على السلوم، وتمتد مع تقدّم ساعات الصباح إلى النجيلة، وتكون متوسطة الشدة ومتوسطة على مطروح، ثم من بعد الظهر تتقدم تدريجيًا إلى فوكا والضبعة وسيدي عبدالرحمن والإسكندرية تكون خفيفة، وتمتد خفيفة إلى شمال البحيرة ومناطق متفرقة من كفر الشيخ والمحلة الكبرى.

وأضاف الخبراء أنّ الأمطار تعاود السقوط مساءً على الضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والإسكندرية متوسطة الشدة، وتشتد ليلًا على سيدي عبدالرحمن والإسكندرية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.25 والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 28 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 30 20

شبين الكوم 30 20

دمنهور 29 20

بلطيم 28 21

مطروح 24 19

السلوم 23 18

سيوة 29 17

بورسعيد 29 25

دمياط 28 24

الزقازيق 31 20

المنصورة 29 19

الإسماعيلية 31 18

السويس 32 20

العريش 30 20

رفح 30 19

رأس سدر 31 22

نخل 30 16

نويبع 32 25

طابا 30 21

كاترين 27 15

الطور 30 22

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 34 23

مرسى علم 33 24

الفيوم 34 20

بني سويف 34 20

المنيا 35 21

أسيوط 36 19

سوهاج 37 20

قنا 37 21

الأقصر 39 22

أسوان 39 24

إدفو 39 24

أبو سمبل 40 22

الوادي الجديد 39 23

شلاتين 34 27

أبو رماد 33 26

حلايب 32 28

رأس حدربة 33 26