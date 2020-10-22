رواق التصوف بمؤسسة البيت المحمدي يستقبل دفعة دراسية جديدة

أعلن رواق التصوف التابع لمؤسسة البيت المحمدي، استئناف حلقاته العلمية على يد أساتذة وعلماء الأزهر الشريف في تخصصات علوم التصوف، والفقه، والشريعة، واللغة العربية، والدعوة.

وقال الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، إن الدراسة تقوم على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على يد صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وبالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وأشار إلى أن مراحل الدراسة بالرواق تتمثل في أربعة مراحل، تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد، ويشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية سواء الليسانس أو البكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل، ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر.

وتأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص، ومدتها سنتين، يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف لمن هو في غير تخصصه.

أما المرحلة الرابعة وهي "التحقيق العالمية"، فمدة دراستها عام شامل لكافة العلوم الشرعية والصوفية، ثم بحث علمي تحدده اللجنة المختصة في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التخصص من الأكاديمية وإجازة التخصص من إحدى الكليات الشرعية بالأزهر، مع عمل المعادلة في مواد التصوف، وإعداد بحث علمي في البعد الصوفي لتخصصه.

وأوضح "مهنا" أن التقديم للالتحاق بالرواق بدأ إلكترونيًا ويستمر ليوم الجمعة الموافق 30/10/2020، من خلال رابط التسجيل :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfT7bMl8lDwJ-zSPW2gMkJDei3DQRqgL4csUq6GkvEbviFtxg/viewform?usp=pp_url

وذكر أن الدراسة ستبدأ بمقر الرواق بمدينة التجاريين بالمقطم اعتبارًا من السبت 31 أكتوبر 2020 لمدة سنة دراسية كاملة، حسب الضوابط التي يضعها الرواق مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة رسميًا من الدولة.

واستكمل "مهنا" أن الدراسة ستعتمد على أنظمة التعليم التقليدية والإلكترونية، وأن الأصل فيها هو دراسة كل المواد المقررة على المرحلة التي يلتحق بها الدارس، ويجوز لمن يرغب في الاقتصار على تلقي علمًا معينًا أو أكثر على بعض العلماء أن يحصل على إجازة فيها بعد اجتياز الامتحان المقرر، واستيفاء الشروط المطلوبة وأن من لا يرغب في اجتياز الامتحان فله الحصول على إجازة استماع فقط.