اللجنة القضائية بالشيوخ الأمريكي توافق على مرشحة ترامب للمحكمة العليا

وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمحكمة العليا، القاضية إيمي كوني باريت، وسط مقاطعة الديمقراطيين للجلسة.

وتفتح هذه الموافقة الباب أمام تصويت المجلس كله على ترشيح باريت، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم.

يأتي هذا في وقت قاطع فيه النواب من الحزب الديمقراطي الجلسة، وأرجعوا ذلك إلى إن التصويت يتم قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسية.

واختار الرئيس الأمريكي، في 26 سبتمبر، القاضية البالغة من العمر 48 عاما، لخلافة القاضية، روث بادر جينسبورج، بعد وفاتها بثمانية أيام جراء مرض السرطان.

وندد الديمقراطيون الذين لا يملكون ما يكفي من الأصوات لعرقلة تثبيتها، بجلسة استماع "غير مسؤولة" في خضم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.