نقيب صيادلة الغربية: لم أستطع توفير مصل الإنفلونزا لأسرتي

أعلن الدكتور هانى فوزي دنيا، نقيب صيادلة الغربية، عن تقديم بلاغ للجهات السيادية والرقابة الإدارية والقضاء بشأن ما تشهده سوق الدواء المصرية من عشوائية وعدم انضباط من بعض الشركات التي احتكرت مصل الإنفلونزا ومنعته عن الصيدليات، تزامنًا مع صرف كميات لسلاسل الصيدليات الشهيرة وعيادات الأطباء بالمخالفة للقانون.

وأوضح "فوزي" في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الشركات تقوم بربط المصل على طلبيات أدوية راكدة مما يؤدي إلى ركود في السوق الدوائية وإرهاق للمواطنين في البحث عن المصل، وتابع: "هذا ما لمسته بنفسى كنقيب للصيادلة لأننى لم أستطع توفير المصل لأسرتي أو لصيدليتي فما بالك بالمواطن المصري العادي"، وطالب نقيب صيادلة الغربية بمحاسبة الشركات وسلاسل الصيدليات المخالفة التي تخون البلد وتحدث أزمة في سوق الدواء المصرى.

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال في تصرح صحفي، مطلع شهر أكتوبر الجاري، إن شائعات غير علمية جرى تداولها حول لقاح الإنفلونزا الموسمية، ومصادرها غير معروفة، مشددا على أن التطعيم به آمن ومتفق عليه علميا.

وأكد "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية طرح مبكرا جدا، مشيرا إلى زيادة كمية التطعيم التي تأتي لمصر 6 مرات هذا العام، عن مثيلتها التي كانت تأتي كل عام، تحسبا للإقبال الزائد على اللقاح، وأوضح مستشار الرئيس أن التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية هذا العام، استورد بواسطة شركتين مختلفتين.