عشيق الفتاة المنتحرة: صورتها أثناء ممارسة الرذيلة.. وكنت هاتجوزها

"أنا كنت هتجوزها وملحقتش.. عرفت إنها انتحرت لما الفيديو انتشر في البلد".. بهذه الكلمات روى شاب تفاصيل وفاة حبيبته عقب تسريب فيديو جنسي من هاتف معها، وأضاف المتهم في التحقيقات أمام الجهات المختصة: "أنا منشرتش حاجة.. أنا كنت وعدتها بالجواز".

واعترف المتهم أنه ارتبط بعلاقة عاطفية مع المجني عليها، وتطورت إلى علاقة جنسية بينهما بعدما وعدها بالزواج، وأوضح المتهم أنه قرر في أحد اللقاءات الجنسية معها تسجيل فيديو، ومن ثم قام بإخفاء الهاتف وتصويرها أثناء ممارسة الجنس معها.

وأشار المتهم في التحقيقات "كنت رايح أصلح تليفوني، وبعدها بأيام لقيت الفيديو الجنسي اللي كنت مصوره وإحنا بنمارس الجنس في البيت عندي منتشر مع كل شباب العياط".

وأضاف الحبيب الخائن أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، وسرعان ما تحولت إلى علاقة جنسية، وكانت تذهب معه إلى منزله في العياط لممارسة الجنس معه، وأن المشكلة حدثت بعد وجود عطل في هاتفه، وأثناء إصلاح الهاتف، تم تسريب الفيديو من الفني الذي تولى مهمة تصليح الهاتف، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ونفت أسرة الفتاة وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقال شقيق الفتاة ووالدتها، إنهما كانا خارج المنزل، وعندما عادا فوجئا بصرخات الجيران، وعندها اكتشفا أن الفتاة أشعلت النيران في نفسها هربًا من الفضيحة التى حاصرتها بعد انتشار فيديو إباحي لها مع زميلها في العمل.

وورود بلاغ لمركز شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بحروق داخل منزلها بالعياط، وانتقل على الفور فريق من المباحث تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، إلى مسرح الجريمة.

وتبين أن الجثة لفتاة، 23 سنة، عاملة في مصنع طوب بالعياط، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة اشتعال النيران في جسدها، وكشفت المعاينة أنَّ هناك مادة ساعدت على الاشتعال.

وعقب الانتهاء من المعاينة، ناقشت القوات والدة الفتاة وعمها، اللذين أقرا في محضر الشرطة، أن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنَّه صور مقطع فيديو إباحي مدته 5 دقائق أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت التخلص من نفسها.

وعقب الانتهاء من مناقشة الأسرة، انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان محل إقامة الشاب، وتمكّنت من ضبطه، وتحفظت على هاتفه المحمول، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة المتوفاة، وأنَّه صور مقطع فيديو لهما أثناء العلاقة "خلسة"، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.