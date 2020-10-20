حبس "الحبيب الخائن" لفتاة العياط المنتحرة بتهمة صناعة ونشر فيديو إباحي

قررت النيابة العامة، حبس شاب ثلاثيني لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة صناعة فيديو إباحي، ونشره ما تسبب في انتحار فتاة حرقًا، داخل منزل أسرتها في العياط.

وقال المتهم، إنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، وسرعان ما تحولت إلى علاقة جنسية، وكانت تذهب معه إلى منزله في العياط لممارسة الجنس معه، وأن المشكلة حدثت بعد وجود عطل في هاتفه، وأثناء إصلاح الهاتف، تم تسريب الفيديو من الفني الذي تولى مهمة تصليح الهاتف.

ونفت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقال شقيق الفتاة ووالدتها، إنهما كانا خارج المنزل، وعندما عادا فوجئا بصرخات الجيران، وعندها اكتشفا أن الفتاة أشعلت النيران في نفسها هربًا من الفضيحة التى حاصرتها بعد انتشار فيديو إباحي لها مع زميلها في العمل.

وتبين أن الجثة لفتاة، 23 سنة، عاملة في مصنع طوب بالعياط، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة اشتعال النيران في جسدها، وكشفت المعاينة أنَّ هناك مادة ساعدت على الاشتعال.

عقب الانتهاء من المعاينة، ناقشت القوات والدة الفتاة وعمها، اللذين أقرا في محضر الشرطة، أن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنَّه صور مقطع فيديو إباحي مدته 5 دقائق أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت التخلص من نفسها.