كاتب سعودي: مقاطعة المنتجات التركية مستمر حتى زوال نظام أردوغان

كشف الكاتب الصحفي السعودي ماجد الكناني، تفاصيل المقاطعة السعودية للمنتجات التركية، قائلًا إن التجاوزات التركية بالمنطقة ولا سيما في حق المملكة ومصر لم تكن منذ شهور أو أيام، ولكن ممتدة لعقود ماضية، وتسير وفق خطة واضحة جدًا، موضحًا أن رد فعل الشعب السعودي طبيعي، لأنه لن ولم يقبل أي تجاوزات في حق حكومته وقيادته في ظل التجاوزات المتكررة التي لم تتوقف من القيادة التركية رغم دعوات التهدئة.

وأضاف "الكناني" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "آخر الأسبوع"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن هذا الرد هو رد فعل شعبي، والحكومة لم تتخذ أي موقف إطلاقًا، مؤكدا أن التفاعل على أرض الواقع من قبل المواطنين على المقاطعة أكبر من التفاعل إلكترونيًا، لاسيما أن المواطنين منزعجون بشكل كبير من الممارسات التركية ضد المملكة.

وأوضح أن الدعوات لم يطلقها أشخاص ولكن الشارع السعودي هو من أطقلها وتفاعل معها، والشركات السعودية تفاعلت معها، وهناك شركات أخرى في طريقها للاستجابة بمقاطعة المنتجات التركية، ولن يتواجد منتج تركي يتداول في الأسواق السعودية، والشعب توقف عن شراء كل ما يتعلق بتركيا.

وأكد أن سياحة المواطنين السعوديين لتركيا ستتوقف هي الأخرى، نظرًا لأن التجاوزات من قبل الأتراك في حق السعوديين خلال العامين الأخيرين تكررت، مشددًا أن هذه الحملة غير موجهة للشعب التركي، ولكن للنظام "الأردوغاني الإخواني" المعادي لكل ما هو عربي وإسلامي.

وأشار إلى أنه من المبكر جدًا معرفة حجم الخسائر التركية جراء المقاطعة، ولكن المؤكد أنه يوجد خسائر كبيرة جدًا، خاصة أن السعودية من أهم الأسواق لتركيا ومن أهم الأسواق الاستهلاكية على مستوى الشرق الأوسط للكثير من الدول، لافتًا إلى أن المقاطعة ستستمر لوقت طويل ولن تتوقف إلا بزوال نظام أردرغان.