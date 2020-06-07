رئيس جامعة سوهاج يتابع تجهيزات مبنى العزل بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، مبنى الأورام بالمستشفى الجامعي، والذي تم تخصيصه كمستشفى "عزل" لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأطقم الطبية والعاملين بالجامعة الذين يثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إنه في اطار خطة الدولة للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا خصصت الجامعة هذا المبنى، حيث تأتي تلك الزيارة التفقدية للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال المصابين، وكذلك سرعة توفير كافة المتطلبات الضرورية لذلك، بالإضافة إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الفرق الطبية وكافة العاملين.

وقال الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، إن ذلك يأتي استكمالا للدور الذي يقوم به المستشفى الجامعي للمساهمة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المبنى الذي تم تخصيصه للعزل هو مبنى منفصل تماما عن باقي مباني المستشفى، ويتكون من خمسه طوابق بطاقه 100 سرير، حيث تم تجهيزه ودعمه بالمستلزمات الطبية والأقسام الخدمية لعلاج المصابين .

وأوضح الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، أنه تم تخصيص الطابق الأول والثالث علوي داخل المبنى للمرضى، حيث يتضمن 3 آسرة عناية مركزة و3 آسرة عناية متوسطة، إلى جانب 19 سريرا للحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من المصابين، كما تم دعم المبنى بأجهزة الأشعة ومعامل التحاليل اللازمة، وجهاز Pcr، إلى جانب تجهيز 12 غرفة بالطابق الرابع لإقامة الطاقم الطبي.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعماني رئيس مجلس ادارة المستشفى الجامعي، والدكتور حمدي سعد مدير المستشفى، الدكتور أحمد السعيد رئيس قسم التخدير، والدكتور ممدوح عصمت مدير مستشفى العزل.