التعليم تكشف موقف طالب "المنازل" من الحصص والمناهج

حددت وزارة التربية والتعليم موقف الطالب الذي ينوى التحويل لنظام المنازل فيما يتعلق بالسنة الدراسية الحالية، وشكل وطريقة المنهج الذي سيحصل عليه.

وتستعد وزارة التربية والتعليم إعلان 3 أنظمة تعليمية يحق للطالب فيها الاختيار، وذلك في قرار استثنائي هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا، وقلق وخوف بعض الأسر من انتشار الفيروس.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم لـ"الوطن"، أن يدون الطالب رغبة ملحقة في الإدارة التعليمية بموافقته على تحويل نظام المنازل هذا العام، وأن يتلقى المحتوي المنهجي عبر الدروس الأون لاين ومنصات التعليم الإلكتروني والقنوات المدرسية وقنوات الوزارة عبر يوتيوب، وستكون هناك حالة واحدة يذهب فيها الطالب للمدرسة وهى لتلقى المجموعات المدرسية.

التفاصيل الكاملة لقرار التعليم بـ"بقاء الطلاب في المنازل" بسبب كورونا

تكشف "الوطن" التفاصيل الكاملة للنظام الجديد الذي تستعد وزارة التربية والتعليم لتطبيقه خلال الأيام المقبلة، المتعلق بإمكانية قيام الطالب بتأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك بسبب إجراءات استثنائية للوزارة تطبقها بسبب فيروس كورونا.

وأشار مصدر بالوزارة لـ"الوطن" إلى أن الأمر حتى الآن في مراحله النهائية للبحث والدراسة، وفور الاستقرار على شكله النهائي سيتم إرساله للإدارات التعليمية والتى بدورها سترسل القرار للمدارس، وعليه بداية التنفيذ، موجهًا رسالة للأسر المصرية، بأن القرارات استثنائية لهذا العام فقط، حتى تزول مخاوف الأسرة من ذهاب الأبناء للمدارس.

ومن ضمن الأنظمة المقرر تنفيذها أن يتم تأجيل السنة الدراسية الحالية للعام المقبل دون احتساب التأجيل سقوطًا، وذلك على غرار الثانوية العامة في النظام الذي طبق هذا العام، حينما تم تخيير الطالب لتأجيل السنة الدراسية أو تأجيل امتحانات الثانوية لتكون في الدور الثاني باحتساب الدرجات كامل، أو أن يظل الطالب على النظام الحالي المعروف بـ"النظام المتنوع" ما بين حضور 3 أيام ودروس "أون لاين" يومين.