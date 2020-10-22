نقيب صيادلة الغربية: بلاغ للجهات الرقابية بسبب احتكار مصل الإنفلونزا

قال الدكتور هانى فوزي دنيا نقيب صيادلة الغربية، إنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات السيادية والرقابة الإدارية والجهات المختصة والقضاء العادل، بسبب ما يشهده سوق الدواء، من عشوائية وعدم انضباط من بعض الشركات، لمخالفتهم واحتكار مصل الإنفلونزا، ومنعه عن جموع الصيدليات، وإعطائه إلى صيدليات السلاسل الشهيرة، وعيادات الأطباء بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن تلك التصرفات أحدثت فوضى، وعدم عدالة في توزيعه، وقيام هذه الشركات بربطه على طلبيات أدوية راكدة، ما يؤدي إلى ركاد في السوق الدوائي، واجتهاد للمواطنين في البحث عن المصل.

وتابع: "لمسته بنفسى كنقيب للصيادلة لأننى لا استطيع توفيره لأسرتي أو لصيدليتي فما بالك بباقي الصيادلة والمواطن المصري العادي".

وأكد دنيا أن سعره الرسمي 170 جنيه للمستهلك ويباع حاليا بالعيادات من 300 إلى 600 جنيه.

وطالب نقيب صيادلة الغربية، بمحاسبة الشركات وسلاسل الصيدليات المخالفة التي تخون البلد، وتحدث كل فترة أزمة في سوق الدواء المصرى.

وكانت النقابة العامة للصيادلة، تقدمت أمس بشكوى رسمية بقسم الشكاوى والتبليغات بجهاز حماية المستهلك حملت رقم 2024728 ضد تطبيق"صيدليتى"لمخالفته لقانون إنشاء النقابة وقانون مزاولة المهنة ومخالفةً لائحة اداب المهنة رقم 189 لسنة1970الصادرة بقرار وزير الصحة.

وأوضحت النقابة فى المحضر ان التطبيق يقوم ببيع الأدوية اون لاين مما يجعل الأمر مجهولاً لمعرفة من هو القائم بالبيع ومصدر تلك الأدوية، مما يفتح الباب على مصراعية للبيع خارج المؤسسات الصيدلية (الصيدليات) بالمخالفة للقوانين واللوائح ذات الصلة.