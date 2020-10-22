رئيس الصدر بقصر العيني عن إصابة الأطفال بكورونا: بدون أعراض

قال الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، إن فيروس كورونا المسبب لكوفيد 19؛ يمكن أن يصيب الأطفال والكبار، موضحا أن نسبة الأطفال الذين يصابون بكورونا قليلة جدا بالمقارنة للكبار، وهذا المرض قلما يصيب تحت سن 18 عاما، لأن الجهاز المناعي بحالة طيبة ومقاومة الجسم للعدوى عالية.

وكشف الدكتور أيمن سالم، أن معظم الأطفال المصابون بكورونا قد يصابون بأعراض خفيفة كالحرارة أو لا يصابون بأي أعراض على الإطلاق.

وأوضح رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأطفال لديهم أعلى مقاومة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس كائن طفيلي لا يعيش إلا على جسد حيوان أو شخص.

أضاف الدكتور أيمن سالم، أنه من الممكن إصابة الأطفال بعدوى الفيروس ولكن أغلبهم لا يصل إلى حالة مرضية مثل كبار السن، ولا يشكو من كحة أو سعال أو حرارة مرتفعة بسبب مقاومته العالية التي تقضي على الفيروس داخله، قائلا؛ "فيروس كورونا لا ينتقل في الهواء كما يشاع، ولكنه ينتقل عن طريق العطس أو السعال"، لافتا إلى أن أي شخص لديه أعراض سعال أو عطس، وكان بينه وبين أي شخص آخر مسافة متر واحد، فإن الأخير لا يمكن إصابته بعدوى الفيروس، لأن هذه مسافة لا تسمح للفيروس بالانتقال.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية طب قصر العيني على الطلاب والمعلمين، أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بإرتداء الكمامة في المدرسة خاصة الأطفال فوق سن الـ8 أعوام، والأقل من ذلك لا ينصح إلا تحت إشراف الوالدين أو المدرسين داخل الفصل، ويجب خلعها بين الحصص المدرسية، وغسل الأيدي بالماء والصابون بشكل دوري لمدة 30 ثانية في المرة الواحدة.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة استخدام الطالب لأغراضه الشخصية، والابتعاد عن الأحضان والتقبيل، فضلا عن تطهير الديسك بالمطهرات وكذلك مقابض أبواب الحمامات والصنبور أو مسكها بواسطة منديل.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدرسة، للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين والعاملين، مشيرا إلى ضرورة وجود طبيب في كل مدرسة للعناية بالطلاب والإرشاد وتوعية الطلاب بشكل دوري.

ونصح بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 أثناء تغذية الأطفال بالمدارس، وعلى مسؤول توزيع الوجبات المدرسية، أن يرتدي الكمامة الطبية، وعلى الطلاب الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر في أماكن توزيع الوجبات.

وشددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي تحسبًا لزيادة أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، مع بداية فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت "زايد"، عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.