عاجل.. هالة زايد: تحسين الصحة العامة أهم الطرق لمواجهة "كورونا 2"

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أهمية تحسين الصحة العامة للمواطنين كأحد أهم الطرق لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عن طريق حمايتهم من الإصابة بالأمراض المعدية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان اليوم الخميس، ممثلة عن جمهورية مصر العربية في الجلسة النقاشية تحت عنوان "التفكير فيما بعد الجائحة نحو تعاون جديد بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال الصحي"، والمنعقدة على هامش فعاليات المنتدى الدولي لتعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية بدولة إيطاليا، وذلك بحضور كل من وزراء صحة (إيطاليا، وتونس، والعراق، وكردستان، وكينيا)، والدكتور كمال الغريبي، رئيس مجموعة GK الاستثمارية السويسرية العاملة في مجال تقديم الخدمات الطبية.

ولفتت الوزيرة، خلال "الجلسة النقاشية"، إلى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في مصر، وتم فحص أكثر من 12 مليون مواطن خلال 6 أسابيع، ما يسهم في تقليل نسب الوفيات للمصابين بالأمراض المزمنة، وكذلك حمايتهم تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزيرة وجهت الشكر خلال الجلسة لمنظمة الصحة العالمية لما تبذله من جهد لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من دول العالم خاصة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة استعرضت التجربة المصرية في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة فور تحذير منظمة الصحة العالمية، وكيفية التعامل مع الحالات المصابة بمصر بداية من شهر فبراير الماضي، وآلية عزل الحالات المصابة والتقصي والرصد للمخالطين، وكذلك التوسع في أماكن العزل عن طريق عزل الحالات البسيطة إكلينيكيًا بالفنادق ونزل الشباب، ثم تطبيق نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في مصر منذ بداية الجائحة، حيث تم إمداد القطاع الخاص ببروتوكولات العلاج المحدثة الخاصة بفيروس كورونا أولاً بأول، وكذلك التعاون بين المستشفيات الحكومية والخاصة في علاج بعض الحالات المصابة بالفيروس.