محافظ البحر الأحمر: مليار جنيه تكلفة مشروعات الحماية من السيول 

ناقش اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مع رؤساء المدن، اليوم الأربعاء، استعدادات المحافظة لمواجهة أخطار السيول المتوقعة، وشددد على ضرورة التنسيق المستمر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات بمختلف مدن المحافظة، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، ووجه إدارة الأزمات بالمرور على كافة مخرات السيول، للتأكد من جاهزيتها، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول، ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما أكد اللواء "حنفي" على ضرورة التنسيق بين المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، لمراجعة كافة المطابق، ومعرفة مدى جاهزيتها في حال سقوط أمطار خلال الفترة المقبلة.

وكشف محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ"الوطن" اليوم الأربعاء، أن المحافظة على استعداد تام لمواجهة أخطار السيول المتوقعة، حيث انتهت المحافظة من عدة مشروعات، منها إنشاء عدد 28 سد وبحيرة صناعية، و11 حاجز ترابي وقناة صناعية، و3 حواجز توجيه، بتكلفة إجمالية قاربت مليار جنيه.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات كانت لها الفضل في حماية المحافظة من السيول، وذلك بعد فاجعة كارثة السيول التي تعرضت لها مدينة رأس غارب قبل 4 سنوات، وتحديداً في شهر أكتوبر من عام 2016، وتسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوى، يؤدي إلى موجة من الطقس السيئ، وحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية، يصاحبها أمطار غزيرة، وتصل ذروة الموجة يومي الخميس والجمعة.

وتتابع غرفة عمليات المحافظة آخر التطورات مع هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة، ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة، في ضوء التنبؤات اليومية، ونقل أي حدث من أرض الواقع إلى غرفة العمليات.