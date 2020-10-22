خطة "التعليم" للتعامل مع الطلاب المشتبه بإصابتهم بكورونا: غرف عزل

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة بالمدارس على مستوى الجمهورية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تطهير المدارس من الداخل والخارج، وتحقيق التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول وأثناء الطابور الصباحي، إضافة إلى تطهير دورات المياه.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها القدرة على إنجاح العام الدراسي الجديد وسط تحديات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع موقف المدارس على مدار اليوم، للتأكد من عدم وجود أي أزمات من شأنها تهديد سير العملية التعليمي، قائلاً: "جميع طلاب مصر في عنينا ومنقدرش نقصر في حمايتهم".

وأضاف وزير التعليم، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد، لم يشهد أى معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي، لافتاً إلى أن الجميع داخل منظومة التعليم يعمل على إنجاح العام الدراسي رغم التحديات الصعبة الممثلة في انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن جميع المدارس يتوافر بها أدوات التعقيم والتطهير من كمامات وكحول.

وأشار "شوقي"، إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية بها غرف عزل، وطبيب وزائرة صحية، لمتابعة حالة الطلاب لحظة بلحظة، أثناء سير الدراسة، وتقديم كافة الإسعافات الأولية حال حدوث حالات مرضية مفاجئة، مؤكداً أن وزارة الصحة ممثلة في التأمين الصحي قام بتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة داخل غرف العزل.

وترصد "الوطن"، تفاصيل تعامل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أي تلميذ يصاب بفيروس كورونا، كالتالي:

1- قياس درجة حرارة التلميذ من خلال الجهاز الحراري المتواجد بالمدارس حال ظهور أعراض مرضية عليه.

2- في حال ثبوت ارتفاع درجة حرارة التلميذ إلى 38 درجة يتم إخراجه فورًا خارج الفصل الدراسي.

3- عزل التلميذ بغرفة العزل بالمدرسة حال الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

4- يقوم طبيب المدرسة بالكشف على التلميذ، وفي حال شكوكه بوجود أعراض فيروس كورونا يتم السماح للتلميذ بتناول بعض الأدوية.

5- حال اشتباه التلميذ بفيروس كورونا يتم عزله داخل غرفة العزل لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

6- تقوم إدارة المدرسة بالتواصل مع أولياء أمور التلميذ لتعرفهم بحالة ابنهم ليحضروا فورًا لاستلامه وتسهيل مهمة نقله إلى أحد مستشفيات العزل القريبه من مسكن التلميذ.

7- في حال تأخر ولي الأمر عن استلام ابنه التلميذ المشتبه في إصابته بفيروس كورونا يتم التواصل مع أقرب مستشفي عزل من قبل إدارة المدرسة لنقل التلميذ لتلاقي العلاج اللازم.

8- إخلاء الفصل الدراسي من التلاميذ حال التأكد من إصابة التلميذ بفيروس كورونا.

9- إغلاق الفصل الدراسي الذى وجد في حالة مصابة بكورونا لمدة 28 يومياً وتستمر أعمال تعقيمه يومياً والسماح للتلاميذ بالعودة مرة أخرى بعد تطهير الفصل وتعقيمه.

10- إلزام جميع التلاميذ بمختلف المدارس على ارتداء الكمامات الطبية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.