القضاء الفرنسي يوجه تهمة الاغتصاب لحفيد مؤسس "الإخوان"

وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب لطارق رمضان حفيد مؤسس تنظيم الإخوان، في قضية تتعلق بشكوى امرأة خامسة ضده، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتم توجيه تهمتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي، في فبراير الماضي، إلى طارق رمضان حسب ما أفاد محاميه، وهما اعتداءان على امرأتين في 2015 و2016 لترتفع تهم الاغتصاب في حق حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية إلى أربع. وتحدث محامي رمضان، إيمانويل مارسينيي عن "إصرار على ملاحقة" موكله "مهما كلف الثمن وخلافا للأدلة".

وبدأت قضية رمضان في نهاية أكتوبر 2017 حين رفعت الناشطة النسوية هند العياري و"كريستيل" شكوى ضده لاتهامه بالاغتصاب في 2009 و2012.

ووجهت إلى طارق رمضان، وهو حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا، في إطار هاتين القضيتين تهمة "الاغتصاب" و"اغتصاب شخص ضعيف" إذ أن "كريستيل" من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان طارق رمضان يعمل أستاذا في جامعة أوكسفورد إلى حين إجباره على الاستقالة عندما ظهرت اتهامات الاغتصاب.

في نهاية أغسطس الماضي، أعلن رمضان عن إنشاء مركز يدعى "شفاء" للتدريب على الإنسانية والنسوية والأخلاق، في وقت لا يزال فيه متهماً بأربعة قضايا الاغتصاب في فرنسا.

وبحسب صحيفة "لوبوان" الفرنسية، فقد قال رمضان على حسابه في تويتر أن فريقاً من أكثر من اثني عشر مدرساً سيشاركون في دورات المركز وأن الدروس ستكون إما "وجهاً لوجه" أو عن بُعد. غير أن "أستاذاً" معيناً بين الـ12 يجذب اهتماماً خاصاً لأن الأمر يتعلق بيعقوب ماهي، مدرس ثانوي سابق في أندرلخت في بلجيكا.

قدمه مركز "شفاء" بصفته عالم دين وعالم إسلامي سيقوم بتدريس الإيمان والعقيدة، وحكم عليه في 2019 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "ارتكاب أفعال لا أخلاقية" و"العنف الجسدي" من قبل محكمة بروكسل الجنائية، ويقترن بهذه العقوبة منعه من مزاولة مهنة التدريس لمدة عشر سنوات.