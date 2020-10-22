أيمن عبدالمجيد: نادي الشيخ زايد يمنح 50% تخفيض لاشتراك الصحفيين
كتب:
أحمد البهنساوى
10:11 م | الخميس 22 أكتوبر 2020
أيمن عبد المجيد
قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعلن بدء تفعيل منح أسر الشهداء والصحفيين والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، خصم 50% من رسوم اشتراكات العضوية الجديدة، على أن يُحدد مجلس الإدارة، طريقة سداد القيمة بعد الخصم، "وذلك استجابة لمقترح تقدم به الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" والكتاب الذهبي، بحسب بيان له.
وأوضح أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة الكابتن فكري الهواري، كان وافق على المقترح في حينه، من حيث المبدأ، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للنادي، وقد خوّل لمجلس إدارة النادي البت في جدول الأعمال للجمعية العمومية، بعد عدم اكتمال نصابها القانوني، في دعوتين بينهما فاصل زمني رسمه القانون.
وتابع: "وبذلك يحق لأسر الشهداء والصحفيين والقضاة وضباط الجيش والشرطة، الحصول على العضوية العاملة، بقيمة 40 ألفًا فقط، التي تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه، وشمل جدول الأعمال المُقر، عددًا من البنود التي تحقق مستهدفات تطوير النادي، وبناء منشآت جديدة، بينها قرار إنشاء قاعة مناسبات بمقر النادي الرئيسي، وإنشاء مجمع حمامات سباحة بمقر امتداد النادي، بميزانية تقترب من ستة ملايين جنيه".
وقال الكابتن فكري الهواري رئيس النادي، إنه تم إقرار البدء في إنشاء المبنى الاجتماعي والإداري بمقر امتداد النادي، واعتماد ميزانية في حدود خمسة ملايين، للبدء في إنشاءات المرحلة الأولى، إلى جانب عدد من القرارات المهمة لتطوير النادي وخدمة أعضائه.
ووجه الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، الشكر، لنادي الشيخ زايد، أعضاء ومجلس إدارة، للاستجابة لمقترحه، مهنئًا إياهم بما يتحقق من إنجازات وتوسعات وتطوير غير مسبوق.
وقال عبدالمجيد، يُجرى التنسيق مع إدارة النادي، بأن سداد قيمة الاشتراكات، التي اقترحت أن تكون على أقساط مريحة، وذلك لتمكين الزملاء الصحفيين بالشيخ زايد وأكتوبر، الراغبين في الحصول على العضوية من الاستفادة بخدمات النادي.