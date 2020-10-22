أيمن عبدالمجيد: نادي الشيخ زايد يمنح 50% تخفيض لاشتراك الصحفيين

قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعلن بدء تفعيل منح أسر الشهداء والصحفيين والقضاة، وضباط الجيش والشرطة، خصم 50% من رسوم اشتراكات العضوية الجديدة، على أن يُحدد مجلس الإدارة، طريقة سداد القيمة بعد الخصم، "وذلك استجابة لمقترح تقدم به الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس تحرير "بوابة روزاليوسف" والكتاب الذهبي، بحسب بيان له.

وأوضح أن مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، برئاسة الكابتن فكري الهواري، كان وافق على المقترح في حينه، من حيث المبدأ، تمهيدًا لعرضه على الجمعية العمومية للنادي، وقد خوّل لمجلس إدارة النادي البت في جدول الأعمال للجمعية العمومية، بعد عدم اكتمال نصابها القانوني، في دعوتين بينهما فاصل زمني رسمه القانون.

وتابع: "وبذلك يحق لأسر الشهداء والصحفيين والقضاة وضباط الجيش والشرطة، الحصول على العضوية العاملة، بقيمة 40 ألفًا فقط، التي تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه، وشمل جدول الأعمال المُقر، عددًا من البنود التي تحقق مستهدفات تطوير النادي، وبناء منشآت جديدة، بينها قرار إنشاء قاعة مناسبات بمقر النادي الرئيسي، وإنشاء مجمع حمامات سباحة بمقر امتداد النادي، بميزانية تقترب من ستة ملايين جنيه".

وقال الكابتن فكري الهواري رئيس النادي، إنه تم إقرار البدء في إنشاء المبنى الاجتماعي والإداري بمقر امتداد النادي، واعتماد ميزانية في حدود خمسة ملايين، للبدء في إنشاءات المرحلة الأولى، إلى جانب عدد من القرارات المهمة لتطوير النادي وخدمة أعضائه.

ووجه الكاتب الصحفي، أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية، الشكر، لنادي الشيخ زايد، أعضاء ومجلس إدارة، للاستجابة لمقترحه، مهنئًا إياهم بما يتحقق من إنجازات وتوسعات وتطوير غير مسبوق.

وقال عبدالمجيد، يُجرى التنسيق مع إدارة النادي، بأن سداد قيمة الاشتراكات، التي اقترحت أن تكون على أقساط مريحة، وذلك لتمكين الزملاء الصحفيين بالشيخ زايد وأكتوبر، الراغبين في الحصول على العضوية من الاستفادة بخدمات النادي.