ممثل الأمم المتحدة للسكان: نعمل على تعزيز جهود تنظيم الأسرة بمصر

قال الدكتور ألكسندر ساشا بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، إن صندوق الأمم المتحدة للسكان، يعمل في مختلف أنحاء العالم على دعم السكان، حيث تعمل الوكالة في تلك الجهود منذ 1967، وبعد ذلك تم تغيير الاسم من الأمم المتحدة ليعكس المسمى الدور المنوط بالصندوق بشكل أفضل، في مصر، "نسعد بعملنا مع الحكومة المصرية في إطار شراكة فعالة من خلال الجهود المشتركة للتعامل مع قضايا السكان".

وأضاف "بوديروزا"، في لقاء خاص مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الصندوق يعمل على دعم وتعزيز جهود الأسرة، والقضاء على العنف ضد المرأة.

ولفت إلى أن الشراكة الرئيسية للصندوق مع الحكومة، لكن هناك عمل منظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث إن العمل يكون مع الاتحاد المصري للصناعات، والشركات الأعضاء في هذا الاتحاد، ويتم العمل مع منظمات أخرى والمدرجة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع: "نأمل على تحقيق الأهداف المدرجة في رؤية 2030 لمصر، ونعمل بشكل فعال في الحكومة في القضايا المتعلقة بالسيدات والفتيات، وهناك برنامج قطري لتعزيز جهود تنظيم الأسرة من أجل التعامل مع مسألة ارتفاع معدلات الخصوبة من 3.5 إلى 3.2، ولدينا جهود للقضاء على العنف القائم على الزواج المبكر والعنف والجنس وغيره".

وأردف أن يوجد بحوث داخلية من أجل التعرف على التغيرات فيما يتعلق بمعدل الوفيات، ويتذكر الصندوق عمل مصر بشكل استثنائي في القضايا المختلفة مثل العمل على خفض معدلات البطالة لنسب معقولة، ومصر أيضا لديها المعرفة لتعزيز جهود تنظيم الأسرة، والتركيز الرئيسي هو العمل على تعزيز جهود تنظيم الأسرة التي بها خصوبة مرتفعة.

وأشار إلى أن هناك حملات طرق على الأبواب وحملات موسعة لبناء القدرات، وهناك عمل مع اتحاد الصناعات المصرية مع عدد من الشركات، بشأن القضايا التي لها أهمية فيما يتعلق بنمو السكان، لافتا إلى أن النمو السكاني يؤثر على العديد من جوانب التنمية، لأنه يرتبط بشكل كبير بتأمين الحدود، وجوانب أخرى مختلفة.

وتعقيبا على خطوبة طفلين بمنطقة عين شمس قال إن مصر لديها إطار قانوني جيد فيما يتعلق بمواجهة الزواج المبكر، ولكن هناك حاجة للتعامل مع الأعراف الاجتماعية في هذا الصدد، من خلال حملات التوعية والطرق على الأبواب وغيرها.

وأوضح الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية عبر الشراكات المختلفة، وتم عمل تغييرًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، موضحا أن الصندوق يسعد كثيرًا بالدور الداعم التي تقوم به الحكومة المصرية لدعم الصندوق، ولضمان أن هناك نتائج ستُحقق من هذا التعاون بين الطرفين.