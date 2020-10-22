الكشف على 54 طفلًا في حملة من "حقك تنظمي" بدمياط

تابع اللواء وحيد رضوان، رئيس مركز ومدينه فارسكور، أعمال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" اليوم، بمدينة السرو، حيث ضمت القافلة 3عيادات متنقلة بينهم عيادتين لخدمات تنظيم الأسرة بالمجان وعيادة للكشف على الأطفال.

وقال "رضوان" إن القافلة وقعت الكشف على 54 طفلًا وجرى صرف العلاج لهم بالمجان، كما قدمت 14 وسيلة تنظيم أسرة، ووقعت الكشف على 18 سيدة.

ووفقا لتوجيهات محافظ دمياط وتعليمات وزارة الصحة والسكان تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الحملة.

من جهة أخرى، تفقد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وحدة طب الأسرة بقرى "البصارطة، العنانية، عزب النهضة" بالإدارة الصحية، ووجه إدارة التخطيط إلى ضروره اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لسرعة إنشاء بيارة صرف صحي لمبنى الوحدة، وشدد على تشغيل عيادات الأسنان بالوحدات الثلاثة بأعلى كفاءة وإحالة المقصرين للتحقيق العاجل.