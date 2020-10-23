لأعضاء المهن الطبية.. كيف تشترك إلكترونيا بمشروع العلاج خطوة بخطوة؟

يستقبل مشروع العلاج التابع لاتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين، حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الاستفادة أول يناير 2021.

"الوطن"، تنشر خطوات التسجيل الإلكتروني، خطوة بخطوة وفقا لما أعلنه الموقع الخاص بمشروع العلاج بالاتحاد كالتالي:

1. يتم الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

2. يتم الدخول إلى صفحة تجديد الاشتراك عن طريق الإنترنت.

3. لاشتراك العضو الأساسي فقط يتم الضغط على كلمة احسب مباشرة.

4. لاشتراك أحد المستفيدين يتم اختيار المستفيدين المراد اشتراكهم مع العضو الأساسي من خلال تظليل الدائرة الموجودة بجوار كل اسم مستفيد مع العضو.

5. لإضافة مستفيد جديد يتم الضغط على كلمة (إضافة مستفيد) ويتم كتابة الاسم والصفة الخاصة بالمستفيد.

6. بعد الانتهاء من تحديد المستفيدين يتم الضغط على كلمة (احسب) لكي يظهر لك المبلغ الإجمالي الذي سوف يتم سداده وسوف يظهر تحت المبلغ جدول الاشتراكات الخاصة بالفئة التابع لها العضو.

7. ثم يتم الضغط على كلمة (لاستكمال التجديد انقر هنا).

8. يتم ظهور صفحة البيانات الخاصة بالعضو لتعديل أي بيانات مطلوبة وفي حالة وجود تعديلات يتم الضغط على كلمة حفظ وفي حالة عدم وجود تعديلات يتم الضغط على كلمة التالي.

9. لاستكمال الدفع اضغط على للدفع انقر هنا سيظر لك لينك مرفق على الموقع. 10. يتم بعد ذلك الدخول على صفحات البنك ويتطلب تسجيل بيانات الفيزا أو الماستر كارت.

11. إذا تم قبول الدفع بنجاح سوف يتم الانتقال مرة أخرى إلى موقع المشروع برسالة تفيد بإتمام العملية بنجاح ويتم طباعة إيصال الاشتراك من خلال هذه الصفحة.

12. يتم التوجه بهذا الإيصال إلى إدارة المشروع في أي وقت من السنة لطباعة الكارنيهات والكوبونات الخاصة بالعضو والمستفيدين.

قال مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، إن قرار رفع الحد الأقصى لدعم وتغطية مشروع العلاج لأصحاب المعاشات، من 40 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، قاصر على الأعضاء فقط، دون أسرهم أو الورثة.

وكان قد أعلن الاتحاد موافقته على الاقتراح المقدم من الدكتور خالد سليم نائب رئيس الاتحاد ونقيب الأطباء البيطريين، على رفع الحد الأقصى لدعم وتغطية مشروع العلاج للأعضاء من أصحاب المعاشات ، من 40 ألف جنيه، لتصبح 45 ألف جنيه، مع الإبقاء على ثبات قيمة الاشتراك لتلك الشريحة لتصبح بنفس قيمة العام السابق.

يذكر أن قيمة اشتراكات المعاشات بمشروع العلاج العام الماضى هى: 580 جنيها، وللزوج أو الزوجة 725 جنيها، ولكل أبن 290 جنيها، وأحد الوالدين 990 جنيها، وهى نفسها الأسعار المُقرر الاشتراك بها هذا العام أيضا وفق قرار مجلس الاتحاد.