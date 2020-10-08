"الأسنان" تخطر اتحاد المهن الطبية بشعار وختم النقابة الجديدين

خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اتحاد نقابات المهن الطبية، لإخطاره بالختم والشعار الجديدين للنقابة، بعد إجرائها تعديلات عليهما.

جاء ذلك على خلفية إعادة النقابة العامة لأطباء الأسنان تصميم هويتها "الشعار الخاص بها"، وذلك طبقا لقرار مجلس النقابة رقم 5 لعام 2020، المنعقد فى 9 سبتمبر 2020، حيث تم تغيير الخاتم الرسمى على جميع الشهادات والمراسلات المستخرجة من النقابة العامة لأطباء الأسنان.

وأكدت نقابة أطباء الأسنان، أنه لن يعتد بأى مراسلات أو شهادات لا تحمل الختم الجديد، اعتبارا من أكتوبر الجارى.

وكانت قد أعلن المتحدث باسم نقابة أطباء الأسنان عن التقرير الشهري لأنشطة مجلس النقابة العامة عن شهر سبتمبر 2020، وجاء أبرز بنود التقرير كالتالي:

- البدء في برنامج لإعادة هيكلة النقابة من الداخل إدارياً وتنظيمياً للوصول لنتائج أفضل في تسهيل الإجراءات على السادة الأطباء.

- تم تحديث آليات ومواعيد ثابتة للنقابات الفرعيه (يومين أسبوعياً) لسرعة إنهاء إجراءات السادة الأطباء.

- التواصل مع النقابة عن طريق رقم واتساب لإرسال الشكاوي المتعلقة بالنقابة.

- خدمة الواتساب لكبار السن لتسهيل الإجراءات الخاصة بهم و إنهاء الإجراءات دون الإنتظار

- حرصت النقابة على التواصل المستمر مع الأطباء و سهولة إرسال الشكاوي من الأطباء والتواصل معهم.

- إنجاز ما يقرب من 100 معاملة يومياً للسادة الأطباء ما بين شهادات أو كارنيهات أو طلبات تكافل و إعانات .

- حصول إثنين من أعضاء النقابة على مقاعد الأمانه العامة لإتحاد المهن الطبية.

-عمل بروتكولات تعاون بين النقابة و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتسهيل حصول أطباء الأسنان علي الدراسات الإدارية MBA -MQM و التي تؤهل أطباء الأسنان لتولي مناصب إدارية .

-البدء في التحضير لإقامة مؤتمر edsic youth و المعني بتدريب و إعداد كوادر من أطباء الأسنان لتاهيلهم للحياة العملية.

-البدء في تجهيز يوم تعريفي لأطباء الأسنان الشباب و ذلك لتعريفهم بحقوقهم و واجباتهم و كيفية التخطيط الصحيح لمستقبلهم القادم.

أما أعمال اللجان، فكانت قد جاء نشاطها كالتالي:

1- اللجنة الإجتماعية نظمت أولى رحلاتها إلى الغردقة فوجين و جاري التحضير لرحلات أخرى داخلية وخارجية.

2- لجنة العروض والمشتريات بدأت في جمع العديد من العروض المخفضة للسادة الاطباء في أنشطه مختلفة و جاري تلقي عروض أخرى للعديد من المحافظات في مجالات مختلفه.

3- لجنة الشباب أقرت لجنة الشباب تنظيم أول دورة رياضية على مستوى الجمهورية وجاري الآن بعض الموافقات الإدارية والأمنية للإعلان عنها.

4- لجنة (هي) في تواصل دائم مع شكاوي الطبيبات في العمل وكذلك المشاكل الشخصية والأسرية للمتابعة ومحاولة إيجاد حلول لتلك المشكلات.

5- لجنة التعليم المستمر بدأت في تحضير برامج علمية موازية وكذلك وضع الشروط والمعايير للكورسات التعليمية و كيفية اعتمادها من النقابة.

6- لجنة آداب المهنة : البدء فى تفعيل أعمال اللجنة واقرار البنود المتعلقة بها ووضع اللوائح المنظمة لمعاملات الطبيب و المرضى و التعاقدات و الظهور الإعلامي.

أرسل المجلس العديد من المخاطبات للجهات المسئولة ومنها:

1- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع ميثاق اعلامي للبرامج الطبية.

2-مخاطبة الفتوى والتشريع للإستفسار عن قانونية بعض إجراءات التفتيش على عيادات ومراكز الأسنان.

3-مخاطبة الكلية الملكية Royal College ل عمل الإختبارات التأهيلية و تجهيز مقرات خاصة لذلك.