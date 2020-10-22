بعد غلق 7 مخابز.. محافظ الشرقية: لا نقص في حصص المواطنين

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تشن حملات مكثفة على جميع الخدمات، وليس المخابز فقط، موضحا أنهم شنوا حملة على 43 مخبزا، أسفرت عن غلق 7 مخابز بسبب التصرف في الدقيق، في منطقة مشتول السوق، وتحرير 20 محضرا لـ20 مخبزا، لأنهم يحتفظون بـ4 آلاف بطاقة تموينية، وهذا مخالف للقانون.

وتحرير 16 محضرا لـ16 مخبزا بسبب عدم مطابقة المواصفات القياسية، أو عدم نظافة الأدوات، أو استخدام دقيق مجهول المصدر، مشددا في الوقت نفسه على عدم وجود أي نقص في حصص الخبز الخاصة بالمواطنين.

وأضاف "غراب"، في مداخلة مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، الخميس، والذي تقدمه آية عبدالرحمن، أن هذه الحملات أيضا تم شنها على منطقة كفر صقر، موضحا أن هناك 3 مستويات من العقوبات، الأول هو الغلق، ثم المحاضر، ثم تخفيض حصة الدقيق.

وشدد على أنه عند غلق أي مخبز يتأكدون من وصول حصة كل فرد من الخبز إلى المواطنين، ويتم تغطية النقص من المخبز المركزي التابع للمحافظة، وهو قدرته 50 ألف رغيف في اليوم، ونقلها بالسيارات إلى الأماكن التي تم غلق مخابزها.

وتابع محافظ الشرقية، أنه يجب اتخاذ إجراءات صارمة لأنه يحدث تجاوزات كبيرة، في تصريف حصة المخابز، والاحتفاظ بالبطاقات، وهذه أمور مخالفة للقانون، مؤكدًا أنه يتم إنتاج نفس الكمية من الخبز، ويستمر نفس الأمر حتى تعود المخابز للعمل مرة أخرى، ولكن بعد ضبط الإجراءات فيها، والغلق هو نوع من أنواع العقوبة لتوفيق الأوضاع، وفترة الغلق حسب المحضر الذي حُرر ضده، بعضها 21 يوما، وبعضها لمدة شهر.