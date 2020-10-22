عضو من الجيل الأول لفرقة رضا: حصلنا على جنيه ذهب من إمبراطور إثيوبيا

تحتفل الإعلامية منى الشاذلى بالذكرى الستين لتأسيس فرقة رضا، خلال حلقة اليوم ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "CBC".

واستعاد نبيل مبروك، من الجيل الأول لفرقة رضا للفنون الشعبية، ذكرياته مع الفرقة قائلًا: "إحنا اتجوزنا من بعض بين الراقصين والراقصات، وده دليل على الروح اللي كانت سائدة بينا في الوقت ده، كأننا عيلة واحدة".

وتابع: "إمبراطور إثيوبيا هيلاسيلاسي لما جه مصر قالولنا عاوزين نعمله حفلة صغيرة، فرقصنا وقدمنا برنامج من الفرقة اتبسط جدًا، ونزل المسرح بنفسه وإيدالنا جنيه ذهب عليه صورته، محتفظ بيه لحد دلوقتي عبارة عن سلسلة وإديته لمراتي".

يذكر أنّ محمود رضا ولد عام 1930 بالقاهرة، وتخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1954، وأسس فرقة رضا للفنون الشعبية مع شقيقه الراحل على رضا، ووضع الكثير من تصميمات الاستعراضات التي وصلت بالفرقة إلى العالمية، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية التي قدمتها فرقة رضا وغيرها، كما طاف قرى مصر لنقل صورة واضحة عن العادات والتقاليد في مختلف المحافظات، والتي برزت مصداقيتها في تصميماته الناجحة.