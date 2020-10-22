المسلماني: اختيار رئيس أمريكا القادم هو الأخطر في تاريخهم نظرا للأزمات

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك جوانب فنية معقدة في الانتخابات الأمريكية، ولكن هناك اعتقادا عند البعض أن انتخاب الرئيس الأمريكي حر مباشر، وهو ليس كذلك الأمر معقد بعض الشيء، لافتًا إلى أن التصويت بالبريد للمرة الأولى في الانتخابات الأمريكية سيجعل الانتخابات تنتهي في فترة أقصر مما كانت عليه في الماضي.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أن أول رئيس يوجد أزمات في بقائه أو خروجه هو الرئيس ترامب، لافتا إلى أن اختيار الرئيس القادم هو الأكثر خطورة وحساسية في تاريخ رؤساء أمريكا كلهم، نظرًا للمشاكل التي يعاني منها العالم، فضلا عن أزمة كورونا، والمشاكل التي تعاني منها أمريكا في الوقت الحالي.

وتابع أن تلك الانتخابات للمرة الأولى متوقع أن يشارك عدد كبير من المواطنين، "السنوات اللي فاتت مكنش فيه ناس كتير بتشارك في الانتخابات، السنة دي حزب الكنبة ناس كتير جدًا ناوية تشارك في الانتخابات للمرة الأولى، وفيه انقسام فكري وعقائدي في أمريكا، عشان فيه ناس كتير فارق معاهم بقاء ترامب من عدمه".

وأردف أن الديموقراطيين يعتقدون أن "حزب الكنبة" وتصويتهم سيكون في صالحهم، وما زال الأمر مجهولا، لافتًا إلى أن حجمهم كبير، ومشاركتهم في انتخابات 2016 غيرت شكل الانتخابات بشكل كبير، ولذلك هناك مخاوف وصعوبة في توقع مشاركتهم.

وأوضح أن الفارق بين بايدن وترامب في الانتخابات بحسب الاستطلاعات هو فارق قليل حتى الآن، وحتى تلك اللحظة لا يوجد حسم لمن انتصر على الآخر.