المسلماني: "ترامب" رؤيته واضحة لمصر و"بايدن" غير مؤيد للإسلام السياسي

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمفكر السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته واضحة لدى القيادة المصرية، وهناك اتصالات عدة تجري بين الرئاسة الأمريكية والمصرية، وبشكل جيد.

وأضاف "المسلماني"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الحديث حول أن جو بايدن، المرشح لرئاسة أمريكا، كان ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من قبل، وساهم في إطلاق ثورة يناير، وكان مع تولي الجماعات المتطرفة للسلطة هو أمر خاطئ، موضحا أن الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط هام، والجيل الشبابي الذي كان مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هو الذي أيد الثورة، وما حسم رأي أوباما تجاه ثورة 25 يناير 2011، هو زيادة عدد المواطنين الراغبين في رحيل مبارك عن السلطة.

وأكد "المسلماني"، أن الرئيس السابق أوباما، انحاز لما حدث في مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، كما أنه وقف بجوار جماعة الإخوان فور توليهم للسلطة في مصر، ولكنه غير موقفه بعد ذلك، كما أيد وقوف الرئيس عبدالفتاح السيسي بجانب المتظاهرين في مصر، مشيرا إلى أن مصر ليست في مرحلة ضعف وستقوم باستبيان وجه نظرها تجاه مختلف القضايا الأقليمية والدولية حال فوز "بايدن" بالرئاسة.