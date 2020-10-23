حسن شاكوش ينفي القبض عليه ويطمئن جمهوره: "أنا كويس وزي الفل"

نفى مطرب المهرجات حسن شاكوش، ما تردد من أنباء حول القبض عليه أثناء غنائه بدون تصاريح وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.

وقال "شاكوش" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا بخير وزي الفل.. ومفيش حاجة من الكلام ده"، نافيا كل ما تردد من أنباء حول القبض عليه.

ووجه "شاكوش" رسالة لجمهوره قائلا: "اطمئنوا، أنا زي الفل، وسوف أقوم ببث "لايف" على صفحتي الرسمية على فيس بوك لطمأنة الجمهور".

فيما نفى مدير أعمال مطرب المهرجانات حسن شاكوش ما ترد عن القبض على حسن شاكوش، مشيرًا أنه سيقوم بعمل بث مباشر "لايف" عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به بعد قليل، لطمأنة جمهوره.

من جانبه نفى مطرب المهرجات عمر كمال، ما تردد من أنباء حول القبض عليه وحسن شاكوش وحمو بيكا، أثناء غنائهم بدون تصاريح، وإقامة حفلة مخالفة لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بشأن جائحة كورونا بمنطقة المنصورية.

وقال "كمال" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "أنا تمام وزي الفل.. وحسن شاكوش بخير وحمو بيكا شافوا أوراقه ومشي، لافتا إلى أن هناك بعض الفنانين الآخرين ألقي القبض عليهم".

وأضاف أن المسؤولين "قفلوا" الحفل، مضيفا "كلنا بخير الحمد لله"، نافيا ما تردد من أخبار حول القبض عليه هو وحسن شاكوش وحمو بيكا.

يذكر أنه ترددت أقاويل عن قيام قوة من شرطة المصنفات الفنية بالهجوم على حفل غنائي يحيه عدد من نجوم المهرجانات والغناء الشعبي وقامت بالقبض على عدد منهم، كان منهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال وآخرون.