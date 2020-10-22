فيديو.. حسن شاكوش يطرح أغنية "سالكة" مع ويجز

طرح منذ قليل مغني المهرجانات أغنية "سالكة" بمشاركة مغني الراب ويجز عبر قناته الخاصة بـ"يوتيوب"، وجاءت الأغنية من كلمات وجيز ومحمد مجدي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، والفيديو كليب من إخراج شمس الصواف.

وكان قد كشف الموسيقار صلاح الشرنوبي، أحد أعضاء لجنة تحكيم اختبارات نقابة المهن الموسيقية، عن كواليس اللجنة التي عُقدت صباح يوم الثلاثاء الماضي، إذ سجل نحو 14 فردًا غياب، بينما حضر 40 فردًا فقط، وقال "الشرنوبي" لـ"الوطن"، إن حسن شاكوش نجح في اختبارات اللجنة فنيًا: "صوته حلو ونجم كويس"، مُشيدًا بموهبته الغنائية، مؤكدًا أن لجنة التحكيم أجمعت على قبوله فنيًا، بينما رسب في اختبارات القراءة، وفشل في قراءة أحد الأسماء، فضلًا عن عدم استيفاء الأوراق المطلوبة.

وأشار "الشرنوبي" إلى أنّ عمر كمال، تقدّم للاختبارات أيضًا ونجح فيها، إذ حظيت موهبته بإشادة من قبل لجنة التحكيم، لافتًا إلى أن فريق المدفعجية، تقدّمت للانضمام إلى شعبة الـ"راب" ولقيت قبول اللجنة أيضًا، وكانت "الوطن"، علمت أن لجنة اختبارات قيد نقابة المهن الموسيقية، قررت استبعاد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك بعد تقدمه للاختبارات صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر من داخل "الموسيقيين" إن السبب الرئيسي وراء استبعاد "شاكوش" يرجع إلى عدم إجادته القراءة والكتابة، وليس بسبب صوته، كما أنه لم يُقدم شهادة مؤهله التعليمي.

وعلى جانب آخر كان قد رفض مغني المهرجانات حسن شاكوش، الاتهامات التي أطلقها عليه مصطفى عامر مخرج كليب أغنية "راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، التي أشار فيها إلى أن شاكوش، اقتبس أجزاء من كليب حماقي، في كليب أغنية "بسكوتاية مقرمشة".

قال شاكوش لـ"الوطن": "أنا مش عارف، هما كل ما نعمل حاجة نلاقي حد طلع يقول إننا واخدين الفكرة منه".

وأضاف: "أغنية بنت الجيران قالوا واخدينها من أغنية حماقي حاجة مستخبية، هو أنا مش ورايا غير النجم محمد حماقي".

تابع: "أنا مالي، المخرج هو اللى صور الكليب، أنا مطرب أنفذ ما يطلب مني فقط".

كتب مصطفى عامر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "ده أكبر دليل إن اللي بيقدموه بعيد تماما عن الفن، لأنهم فقراء فن، وماعندهمش حاجة يقدموها، ودايما بيعتمدوا إنهم يسرقوا مجهود الفنانين الحقيقيين".