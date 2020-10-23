ترامب: الإعلام الأمريكي تعامل معي بشكل مريع ولم يعاملني بإنصاف

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإعلام الأمريكي بأنه يتعامل معه بشكل مريب ومريع، وبشكل غير منصف كرئيس، مشيرًا أنه يدفع ملايين الملايين كضرائب.

وقال "ترامب"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، إنه يدفع ملايين الملايين كضرائب، معتبرًا أنه تعرض لمطاردة تشبه مطاردة الساحرات لفترة وصلت لـ3 سنوات، وأنهم تجسسوا على حملته مؤكدًا أنه لا يوجد رئيس يجب أن يخضع لذلك.

بينما رد بايدن على عمل نجله في شركات صينية مؤكدًا أن العلاقات بينه وبين الشركات الصينية علاقات شرعية مؤكدًا أنه تمسك بالسياسة الأمريكية ولم يرتكب أي أمر خاطئ.

وأوضح بايدن أن ترامب واجه مشاكل في أوكرانيا لأنه حاول الابتزاز والحصول على الرشوة من الحكومة الأوكرانية ولم يحقق أي أرباح، وأن الوحيد الذي حقق أرباح من الصين هو ترامب.

في المقابل قال ترامب أن ابن بايدن كان عاطلًا لوقت طويل وحينما أصبح والده نائبا للرئيس لم تكن له سمعة جيدة وبطبيعة الحال عمل على أن يحصل ابنه على راتب عال جدًا بلغ 183 ألف دولار وبعد ذلك وصل الراتب لملايين.

وأوضح ترامب أن لديه حسابات بنكية مدرجة لأنه رجل أعمال وكل حساباته مدرجة.

انطلقت المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوما من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.