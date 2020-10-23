ترامب: لا نحتاج لغلق البلاد بسبب كورونا ونثق في قوة الجهاز المناعي

قال جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية، إنه سيحاول إيقاف المرض بدون إغلاق البلاد، وأن ترامب هو الذي أغلق البلاد بشكل كبير، متسائلًا عن سبب إغلاق المدارس وخسارة العديدين لعملهم، وأنه كان عليه أن يتفاوض مع نانسي بيلوسي والجمهوريين والديموقراطيين لمعرفة ما عليهم فعله من القوانين للحصول على الملايين من أجد تقديمها للعديد من الأشخاص كمساعدة.

واتهم "بايدن"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، ترامب بأنه لم يرفض إغلاق البلاد، مشددًا أن الولايات لديها نسبة أعلى من المعدل في الاصابات ويجب أن نقول للأمريكان توقفوا.

وتابع: "لا تفتحوا المدارس والمطاعم حتى تسيطروا على الفيروس وأنه عند افتتاح المدارس يجب أن يكون الفتح بطريقة آمنة".

وأشار أن المدارس تحتاج إلى أنظمة تهوية جديدة ومدرسين اضافيين متهمًا ترامب برفضه توزيع الاموال على حسب تعبيره.

ورد "ترامب" بأن كل ما يفعله بايدن هو الحديث عن الإغلاق ولكنه ديموقراطي، مشيرًا أن الديموقراطيين يغلقوا ولاياتهم ومدنهم وهو مايؤدي إلى الوفاة، وأن بايدن يتحدث فقط على الإغلاق مضيفًا: "لن نغلق وعلينا إعادة فتح مدارسنا وعلى سبيل المثال أنا لدي ابن صغير وكان قد أصيب وزار الطبيب وتعافى واعتقد أن الجهاز المناعي قوي للثقة فيه".

وشدد ترامب على رغبته في فتح المدارس وإتاحة المدرسين "علينا أن نفتح بلدنا ولا يمكن أن يكون لدينا دولة إذا أبقيناها مغلقة لأننا دولة كبيرة واقتصاد كبير والناس يفقدون وظائفهم وينتحرون وهناك كآبة ومخدرات وكحول بمستويات غير مسبوقة وهناك الكثير من العنف المنزلي وعلينا أن نفتح بلادنا، وكما قلت المشكلة هي قد تتفاقم إذا أغلقنا وبايدن يريد أن يغلق البلد وبطبيعة الحال هناك بيروقراطية ضخمة تقف وراء التحليل".

بينما رد بايدن بأن هذا الأمر غير صحيح وأنه لن يتم فتح المدارس بطريقة آمنة إلا بعد الحصول على تمويل خاص وأن فتح أي مؤسسة يحتاج للتباعد الاجتماعي ونحتاج لفواصل زجاجية في المطاعم لمنع الإصابات بالعدوى.

وأكد أنه يجب علينا اتخاذ إجراءات سريعة للتأكد من عدم إصابة أحد بالعدوى، مشددًا على ضرورة تتبع المصابين وأنهم احتاجوا لأموال كثيرة للقيام بذلك، وأن هذه هي طريقة فتح البلاد بطريقة آمنة.