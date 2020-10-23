ترامب: أوباما كان يخطط لحرب نووية مع كوريا الشمالية

قال جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية، إنه سيجبر الصين على احترام القانون الدولي خاصة في مسئوليتها تجاه فيروس كورونا.

ووجه "بايدن"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، رسالة إلى ترامب بسبب الحصول على صفقات في الصين قائلا: "عليك منحهم 51% من الأرباح والحصول على تراخيص الملكية الفكرية وعلى الصين أن تحترم القوانين الدولية".

وأضاف: "كنا نشكل 25% من الاقتصاد العالمي ويجب أن ينضم الأصدقاء لنا لنجبر الصين على أن دفع التعويضات كمساعدة لاقتصادنا".

من جهته قال ترامب: "الصين تدفع مليارات المليارات كعقوبات، وتم دفع 28 مليار دولار للمزارعين، كما أنها خفضت قيمة عملتها، والمزارعين يعاد لهم الاعتبار ودفعنا لهم المليارات من ضرائب الصين وكذلك الصلب والفولاذ كانوا سيقضوا علينا والآن ينتعشوا".

وكشف ترامب، أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أخبره أنهم يخططون لحرب نووية مع كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن نظام أوباما حاول عقد لقاء مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون ولكنه رفض، لأنه لم يكن يحب ترامب.

وأكد، أنهم لم يكونوا في حالة حرب مع كوريا الشمالية والجميع يتسائل عن كيفية الوصول العلاقات الأمريكية الكورية الشمالية لهذه المرحلة.

وكانت انطلقت المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ووصلا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرًا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وتأتي قبل 12 يومًا من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي، بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.