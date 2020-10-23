ترامب: بايدن حصل على الملايين من روسيا وأنا أدفع ضرائب بالملايين

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه جو بايدن بأنه حصل على ملايين الدولارات من روسيا، وأن نجله حصل على 3.5 مليون دولار من روسيا، مشيرًا أن هذا يجب أن يفسر.

ونفى "ترامب"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، ما ذكره بايدن بأنه حصل على أموال من روسيا: "لم أحصل قط على أموال من روسيا وبالنسبة لأمس أنا كنت أعرف ذلك"، لافتًا أن ضابط مخابرات أخبره أن روسيا والصين يريدان أن يخسر نظرًا لأنه فرض عليهما المزيد من العقوبات وأنه طالب بضخ 130 مليار دولار في ميزانية الناتو وأنه وضع الكثير من العقوبات عليها.

وتابع: "هو يبيع أشياء بسيطة وأنا أبيع أشياء ذات قيمة لأوكرانيا في الأسلحة وأقول لكم هم قاموا باستخدام الكثير من الغواصات وتطويرها في عهد أوباما وأخذوا العديد من الأسرار العسكرية من الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا ودول حليفة، وربما يسرقون أكثر وأكثر، والآن مع ما يحدث الأمور أسوأ حتى الايميلات والبورد الإليكترونية المريعة تبين أنكم تأخذون أموالا من روسيا وكنت أنت نائبا للرئيس في ذلك الوقت"، مطالبًا بايدن بتفسير ذلك.

بينما نفى بايدن حصوله على أي أموال من مصادر خارجية "لكن علمت أن ترامب دفع 50 ضعف الضرائب في الصين وهو يتعامل مع الصين ولكنه يتكلم عن حصولي على أموال من دول خارجية ولم أحصل على أي سنت ولقد نشرت كل عائداتي الضريبية ولكنك لم تنشر هذه السجلات" متسائلًا: "ماذا تخفي ولماذا أنت غير مستعد لذلك وهل الدول الأجنبية تدفع لك".

وتابع بايدن مهاجمًا ترامب:"روسيا تدفع لك والصين وكل الفنادق وكل المؤسسات والشركات التي تملكها حول العالم تدفع لك الاموال والأن الصين تدفع الأموال في ملعب جولف جديد".

من جهته وعد ترامب نشر عوائده الضريبية بعد عملية التدقيق، مشيرًا أن الأهم هو أن من قالوا أنه دفع ضرائب 750 دولارا، هو أمر زائف، مؤكدًا أنه دفع عشرات الملايين من الدولارات بشكل مسبق مضيفًا: "أنا دفعت ملايين الملايين كضرائب وأنه لا يجلب أموالًا من الصين متهمًا منفسه بأنه يجلب أموالا من الصين وأوكرانيا وروسيا"، واعدًا بنشر البيانات الضريبية بعد انتهاء التحقيق.