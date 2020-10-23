ترامب: سأنظر في رفع الحد الأدني للأجور لـ15 دولارا في الساعة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ضد مشروع "أوباما كير"، للرعاية الصحية، معتبرًا أنه يخدم الأغنياء فقط والذي ينوي منافسه جو بايدن استئنافه حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعد "ترامب"، خلال المناظرة الأخيرة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بمدينة ناشفيل، بزيادة الحد الأدني للأجور ليصل لـ15 دولارا في الساعة، مؤكدًا أنه سيراعي ألا تفلس الشركات الأمريكية.

واتهم ترامب منافسه جو بايدن أنه ظل لمدة 8 سنوات كنائب للرئيس الأمريكي يبني الأقفاص ويضع الأطفال فيها، مشيرًا لما يحدث مع المهاجرين غير الشرعيين وأطفالهم، مشيرًا أن بايدن وصف الأمريكيين من أصول أمريكية بأنهم المفترسين الجدد مشددًا على أنه لم ينصف أحد الأمريكان غير ترامب ومن قبله ابراهام لينكولن، وأن أوباما وبايدن لم يفعلا أي شيئ للأمريكان من أصول أفريقية.

بينما أكد جو بايدن على وجود عنصرية ممنهجة في الولايات المتحدة الأمريكية وأنهم لا يعرفون كيفية التعامل مع ذلك، لافتًا أن الدستور يضمن المساواة بين الرجال والنساء.

وانطلقت منذ قليل المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، وصلا إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوما من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا المستجد.