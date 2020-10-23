6 إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية بلجان انتخابات النواب

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 6 إجراءات تتخذها شركات التوزيع لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات مجلس النواب، التي تجري في عدد من محافظات الجمهورية خلال يومي غدًا وبعد غد.

واتخذ قطاع الكهرباء كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بالمناطق، والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة وتوفير سبل الدعم، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية.

وجاءت أهم الاستعدادات متمثلة في التالي:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة اللجان والمقار الانتخابية.

- تأمين الخطوط والمحولات وكل مهمات الشبكة الكهربائية ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بجميع الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم في حالة وجود أي عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

- وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

- وجود فرق مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة للعمل في حالة الطوارئ بالأماكن التي تحتاج لذلك، بالإضافة إلى جميع قطاعات التوزيع.

- تجهيز ماكينات ديزل متنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة عند الحاجة.

تأمين عملية الانتخابات

وتنطلق انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الأولى بالداخل غدًا السبت وعلى مدار يومي السبت والأحد، وتجرى الاستعدادت لإجراء عملية الاقتراع وإتمامها على أكمل وجه.

وتنسق الهيئة الوطنية للانتخابات مع الجهات المعنية بالحكومة لتأمين عملية الانتخابات ونقل صناديق الاقتراع والإشراف القضائي عليها حتى تخرج الانتخابات بشكل يعبر عن إرادة الشعب المصري.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح، ويتنافس 1879 مرشحًا على النظام الفردى فى 143 دائرة انتخابية.

إجراءات التصويت

- تبدأ عملية الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

- يكون الناخب اسمه مقيدًا بلجنة الانتخابات التي سيدلي فيها بصوته، ومرتديًا للكمامة.

- غير مسموح للناخبين الوافدين المتواجدين في غير محل إقامتهم بالإدلاء بصوتهم إلا في دوائرهم.

- تقديم إثبات شخصية "بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر" مميكن.

- يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من هوية كل ناخب.