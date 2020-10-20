"الكهرباء" تناشد المواطنين الابتعاد عن أي مهمات كهربائية أثناء الأمطار

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم والتغذية الأساسية والاحتياطية، ورفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الشركات، للتنسيق مع الجهات المعنية خلال فترة الطقس السيء، مؤكدًا أن فرق الطوارئ جاهزة للتحرك سريعًا لأي مكان به عطل.

وناشد "حمزة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية، خاصة أثناء الأمطار نظرًا لأنه يمثل خطورة كبيرة على أرواحهم، ولا داعِ للتطوع للإصلاح عند العطل، ويوجد خط ساخن برقم 121 لاستقبال أي بلاغات على مدار 24 ساعة لكل المحافظات.

وأضاف، أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية للتأكد من عزل المنشآت والمهمات الكهربية لعدم إحداث أي ضرر، والتأكد من فصل الإنارة العامة عند زيادة الأمطار حتى لا تحدث خطورة، لافتًا إلى أن الوزراء مستعدة خلال موجه الطقس السيء، وجرى إلغاء الإجازات سواء للجان التفتيش وفرق الطوارئ وتجهيز المولدات الاحتياطية لكل المحافظات.