محافظة الإسكندرية تطرح مناقصة لاستغلال الموقف الجديد

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية بمحافظة الإسكندرية، عن طرح عملية استغلال المبنى رقم 4 بالموقف الجديد بمحرم بك، كسوق تجاري متكامل لخدمة رواد الموقف والمناطق المحيطة، في مزايدة علنية عامة بجلسة الأثنين المقبل.

وتبلغ قيمة التأمين المؤقت لدخول المزايدة مائة وخمسين ألف جنيه لا غير، ومدة الاستغلال خمس سنوات طبقا لكراسة الشروط، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 399 جنيها.

وتقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف.

وتبلغ الشروط تسديد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقًا لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

آخر موعد لتقديم العطاءات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإدارة التعاقدات في الميعاد المحددة أعلاه.

وتتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

كانت محافظة الإسكندرية، بدأت فى تركيب إشارة رقمية لتأمين عبور المشاة بالطريق الزراعي أمام نادي الاتحاد السكندري، اليوم، بالتنسيق مع إدارة المرور وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، بناء على توجيهات المحافظ، اللواء محمد الشريف ضمن خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ومن جانبه أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية جولة تفقدية، بطول محور المحمودية المروري الجديد، استجابة لشكاوى المواطنين، للبدء الفوري فى تنفيذ مناطق عبور آمنة لعبور المشاة، خاصة أمام المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وأماكن مجمعات المدارس، وزار المحافظ منطقة عزبة المطار للاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ للمواطنين، أن زيارته جاءت استجابة للشكاوى الخاصة بعبور المواطنين بمحور المحمودية المروري وهو طريق ذو سرعات عالية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحًا البدء في تنفيذ 10 مناطق عبور آمنة لإجبار السيارات على التهدئة، فضلا عن وضع علامات مرور إرشادية مضيئة بألوان فسفورية واضحة، لحين إنشاء مصاعد بكافة كباري عبور المشاة بطول المحور، ليتم منع العبور نهائيا بالطريق عقب الانتهاء منها.