إشارة رقمية لتأمين عبور المشاة بطريق الإسكندرية الزراعي

بدأت محافظة الإسكندرية، تركيب إشارة رقمية لتأمين عبور المشاة بالطريق الزراعي أمام نادي الاتحاد السكندري، اليوم، بالتنسيق مع إدارة المرور وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، بناء على توجيهات المحافظ، اللواء محمد الشريف ضمن خطة المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أجرى جولة تفقدية، بطول محور المحمودية المروري الجديد، استجابة لشكاوى المواطنين، للبدء الفوري فى تنفيذ مناطق عبور آمنة لعبور المشاة، خاصة أمام المناطق ذات الكثافات السكانية العالية، وأماكن مجمعات المدارس، وزار المحافظ منطقة عزبة المطار للاستماع لشكاوى المواطنين.

وأكد المحافظ للمواطنين أن زيارته جاءت استجابة للشكاوى الخاصة بعبور المواطنين بمحور المحمودية المروري وهو طريق ذو سرعات عالية، خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، موضحا البدء في تنفيذ 10 مناطق عبور آمنة لإجبار السيارات على التهدئة، فضلا عن وضع علامات مرور إرشادية مضيئة بألوان فسفورية واضحة، لحين إنشاء مصاعد بكافة كباري عبور المشاة بطول المحور، ليتم منع العبور نهائيا بالطريق عقب الانتهاء منها.