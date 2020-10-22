وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك الإسكندرية حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة، وتستعرض الوطن تفاصيل وشروط التقدم للوظائف، وفقا لما ورد في الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن"، والتي جاءت كما يلي:

Senior Digital Channels officer

حدد بنك الإسكندرية عدة شروط للتقدم للوظيفة، والتي جاءت كما يلي:

الخبرة من 3 إلى 5 سنوات في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

Head of Digitalized Operations

ووضع بنك الإسكندرية عدة شروط للتقدم للوظيفة، والتي جاءت كما يلي:

الخبرة 7 سنوات على الأقل في مجال العمل.

القدرة على القيادة.

إجادة مهارات التواصل.

Head of ICT Compliance & Governance Unit

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظيفة كما يلي:

الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

أن يكون المتقدم لديه خبرة في مجال العمل.

إجادة مهارات التواصل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

Senior Application Technical Support Officer

ويشترط في المتقدمين للوظيفة، ما يلي:

الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل.

الخبرة من 4 لـ5 سنوات في مجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

إجادة مهارات التواصل.

طريقة التقدم لوظائف بنك الإسكندرية الشاغرة

ويمكن التقدم للوظائف المطلوبة في بنك الإسكندرية، عن طريق الدخول إلى الحساب الرسمي للبنك على موقع "لينكد إن".

نصائح للمتقدمين للوظائف عند المقابلة الشخصية

ويقدم خبير التوظيف محمد صادق، نصائح لإجراء المقابلة الشخصية، ومن بينها أن يكون المتقدم للوظيفة يبحث عن الأشخاص الذين يعملون في الشركة، ومعرفة إذا كانوا يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها، ومحاولة جمع أكبر قدر من المعلومات عن الشركة.

ونصح خبير التوظيف، المتقدمين بعدم الرد على سؤال يوجهه المحاور بإجابة لا يعرفها أو يتظاهر بعلمه عن الأمر.