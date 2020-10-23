سيولة مرورية بمحاور وطرق القاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، سيولة مرورية صباح اليوم، أمام قائدي السيارات وسط انتظام الخدمات الأمنية والمرورية.

وانتشرات قوات الأمن بمحيط المناطق الحيوية والميادين المهمة، على مستوى الجمهورية.

وشهدت حركة المركبات بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبرى أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبرى عباس – كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الاوتوستراد وصلاح سالم ونفق العروبة ونفق الأزهر انتظام الحركة المرورية.

وتمركزت عدد من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتساعد قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاقا جزئيا لمحور 26 يوليو اتجاه مدينة 6 أكتوبر بسبب أعمال صيانة وإصلاحات تستمر لمدة يوم وستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.

كما اتخذت الإدارة العامة للمرور التدابير اللازمة تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال صيانة محور 26 يوليو وإصلاح مناطق الهبوط والتشققات الأرضية في المسافة من أعلى منطقة ناهيا وحتى أعلى منطقة المنصورية في الاتجاه القادم من أعلى ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر، حيث سيتم استقطاع (2) حارة مرورية أقصى يمين الطريق بمنطقة الأعمال بطول 400 متر مع تسيير الحركة المرورية في باقى عرض الإتجاه، وذلك على أن يتم بدء الأعمال من الساعة الـ 12,5 صباح اليوم الجمعة 23/10/2020 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل.