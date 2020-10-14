منها المرور والشهر العقاري.. كيف تستفيد من خدمات بوابة مصر الرقمية؟

تعتزم الحكومة إتاحة 72 خدمة إلكترونية بنهاية العام الجاري عبر بوابة مصر الرقمية، والتي ستشمل خدمات المرور والشهر العقاري، والتمويل العقاري، وخدمات الأحوال الشخصية، والاستعلام عن الملكيات والسجل التجاري، حسب ما صرح خالد العطار، نائب وزير الاتصالات.

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية الشروط اللازمة للتسجيل في الموقع، حتى يتمكن المواطن الاستفادة من خدمات البوابة.

وللتسجيل على بوابة مصر الرقمية، اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم جديد من هنــــــــــا.

وتختلف شروط التسجيل حسب المرحلة، فالمرحلة الأولى يتطلب التسجيل:

- الرقم القومي.

- رقم المصنع "موجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي".

- الاسم الأول للأم.

بعد انتهاء المرحلة الأولى من التسجيل، تتطلب المرحلة الثانية إدخال رقم الهاتف، وسيتم إرسال رسالة قصيرة إلى هاتفك برقم متسلسل قم بإدخاله.

ثم تأتي الخطوة الأخيرة، وهي إنشاء كلمة سر ثم إدخال البريد الالكتروني.

الحكومة تطلق بوابة مصر الرقمية

وأطلقت الحكومة بوابة مصر الرقمية، تحت شعار "انجز معاملاتك الحكومية من مكان واحد وفّر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة".

ويهدف موقع بوابة مصر الرقمية، لتقديم خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة رقميًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن منصة مصر الرقيمة تحقق هدف ميكنة الخدمات الحكومية، وبالتالي التخلص تدريجياً من أعباء وروتين التعامل الورقي بين الجهات الحكومية، فضلاً عن التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني، والتي تحقق الشمول المالي.

وأعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن الاطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية في 20 يوليو الماضي لـ34 خدمة، مبيناً أنه يتم التخطيط لاستكمال إطلاق 72 خدمة بنهاية عام 2020 في الأحوال المدنية، والإسكان، والسجل العقاري، والتأمين الصحي، وغيرها.

ووفقًا لبيانات الوزارة يتمّ حاليًا ربط المباني الحكومية من خلال شبكة ألياف الكابلات الدولية، ليبلغ مجموع المباني التي تم ربطها 5300 مبنى حكومي، وتستهدف الوزارة 26 ألف مبنى آخر.