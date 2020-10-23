إنشاءات جديدة في جامعة جنوب الوادي بتكلفة 822 مليون جنيه

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يضم كلا من بدر عثمان على مدير عام الادارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التخطيط، ومعتز محمد فتحي الباحث المختص عن جامعة جنوب الوادي لدى وزارة التخطيط.

وقال "غرباوي"، إنه جار الانتهاء من مشروعات لدعم الكليات في الجامعة بتكلفة 822 مليون جنيه، عبارة عن مبنى ومركز التأهيل بكلية العلاج الطبيعي بتكلفة حوالى 197 مليون جنيه، واستكمال مبنى معامل كلية الهندسة بمقر الجامعة بتكلفة حوالي 199 مليون جنيه، ومبنى مدرجات كلية الطب بتكلفة حوالي 200 مليون جنيه، ومبنى مستشفى صحة المرأة بتكلفة حوالى 226 مليون جنيه.

وأشاد، بالتعاون والدعم المستمر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجامعة جنوب الوادي، في متابعة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الخاصة بالجامعة.

وكان استهل مجلس شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، جلسته بمناقشة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكليات بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2020 /2021، وأطمأن رئيس الجامعة على انتظام الدراسة من اليوم الأول وتعقيم القاعات والمدرجات وإعلان الجداول وسرعة تحميل المناهج على منصة التعليم الإلكتروني.

وأكد الدكتور يوسف غرباوي، أن المجلس ناقش القرارات التى تخص التعليم والطلاب والتسكين بالمدن الجامعية، ووافق على إجراء تعديلات على لائحة كلية التربية وقرارات التشعيب بتربية الغردقة، بالإضافة إلى قبول أعذار بعض طلاب كلية الطب عن أداء الامتحانات في بعض المواد، مشددا على التزام الطلاب بالتباعد وارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعي وقاعات المحاضرات والتيسير على الطلاب لحل أي مشكلات تواجههم.

حضر المجلس عدد من عمداء ووكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ومنسق الجامعة للخطط التعليمية، والمباني الدراسية ومنسق الجامعة للمدن الجامعية.