طلاب جامعة جنوب الوادي ينظمون احتفالية في ذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي، احتفالية بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للطلاب، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدا أهمية استلهام روح أكتوبر، والتحلي بالأمل والعمل الدؤوب لبلوغ الأهداف المرجوة.

وشهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، بدء العام الدراسي الجديد بتحية العلم، بمشاركة طلاب الجامعة في مراسم تأدية التحية، وترديد النشيد الوطني، وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشدد "غرباوي" على ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعة، ومراعاة التباعد بين الأشخاص في جميع المناطق، التي تختلط فيها مجموعات مختلفة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والزوار من أولياء أمور، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تأتى على رأس اهتمامات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذا العام الدراسي مختلف عن الأعوام السابقة؛ إذ سيطبق نظام التعليم الهجين، الذي سينفذ من خلال استخدام المنصات التعليمية والبرامج المساعدة في تصميم وتطوير المحاضرات والدروس النظرية والعملية، وكيفية رفعها على المنصة التعليمية.

ودعا الدكتور يوسف غرباوي، كافة الطلاب إلى الالتزام بالخطة الموضوعة للدراسة خلال هذا العام، مؤكدا أن كليات الجامعة كافة، انتهت من إعلان الجداول على مواقعها، من أجل التيسير على الطلاب للتعرف على مواعيد المحاضرات، والتي تضمنت الحضور الفعلي لتلقيها، يومان في الأسبوع للكليات النظرية، وثلاثة للعملية.

وعقب ذلك، اجتمع الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، مع عدد من عمداء الكليات، مهنئا إياهم ببدء العام الجامعي الجديد، وتحدث عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم قاعات المحاضرات والمعامل بشكل مستمر، ووضع لافتات إرشادية داخل الكليات، للوقاية من المرض، من خلال اتباع العادات الصحية السليمة، والتأكيد على ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي.