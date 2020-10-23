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غدا.. القوى العاملة تشارك فى اجتماعات "العمل العربية" من خلال "زوم"

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الوطن
09:45 ص | الجمعة 23 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

يشارك وزير القوى العاملة محمد سعفان غدا السبت، فى اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية من خلال المنصة الالكترونية "زوم" ، وذلك بحضور أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثى (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المنظمة ، بحضور فايز المطيرى مدير عام المنظمة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماعات انتخاب رئيساً لمجلس الإدارة ونائبين للرئيس من أصحاب الأعمال والعمال وذلك لمدة سنة "أكتوبر 2020 -2021  وفقاً لنص الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام العمل بمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتى تنص على "ينتخب المجلس من بين أعضائه الأصيلين فى أول دورة له بعد انعقاد مؤتمر العمل العربي.

وتناقش الدورة عددًا من البنود المهمة منها: تقريرا عن أوضاع عمال وشعب فلسطين فى الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 92 لمجلس إدارة المنظمة 29 فبراير -  1 مارس الماضى بالقاهرة.

ومن المقرر أن يستعرض أعضاء المجلس تقريرًا عن المسائل المالية والإدارية، والموقف المالى من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، والأخذ بالعلم بالدول التى سددت مساهمتها فى موازنة المنظمة حتى  أول أكتوبر 2020.

كما يتابع المجلس تنفيذ تقرير وتوصيات الاجتماع 29 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة فى يوليو الماضى، والنظر في عقد الدورة العادية الـ 47 لمؤتمر العمل العربي.

كما يناقش المجلس عدة تقارير  تكميلية للمدير العام حول نتائج أعمال الدورة 49 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك ، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 106 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى .

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