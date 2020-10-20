"القوى العاملة" تعين 454 شاباً وتعلن عن توفير 1592 فرصة عمل في سوهاج

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج 454 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1592 فرصة عمل، منها 72 فرصة لذوي القدرات الخاصة.

وأوضح أنَّ المديرية فتشت على 783 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 42 محضراً كما تمّ تنفيذ 7 حملات تفتيشية على المنشآت التي يعمل بها أطفال وعقد ندوة توعية في مجال عمل الطفل.

وتابع الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تمّ إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي، أنَّه تمّ صرف 152 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ67 عاملًا منهم 85 ألف جنيه منح مواليد لـ42 عاملًا، و27 ألف جنيه لـ9 عمال منحة زواج، و40 ألف جنيه منحة وفاة لـ16 عاملًا.

كما تمّ صرف منح رعاية صحية لـ393 عاملَا بإجمالي 31 ألفاً و706 جنيهات، وإجراء عملية جراحية كبرى بـ5 آلاف جنيه، وعملية صغرى بـ2000 جنيه، فضلاً عن تسجيل 275 عاملَا غير منتظم جديد بالمنظومة، وتمّ استخراج كارنيهات لهم.

وأضاف أنَّ المديرية استخرجت 550 شهادة قياس مستوى مهارة، ومثلهم رخصة مزاولة حرفة، وتلقت 37 شكوى تمّ تسوية 19 منها ودياً مع إحالة 9 شكاوى للقضاء، وتبقى 12 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكّد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تابعت المديرية التفتيش على 391 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، وأسفر عن تحرير 82 محضر سلامة وصحة مهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ123 منشأة أخرى لإزالة المخالفات.