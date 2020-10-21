"القوى العاملة" تعين 604 شباب بينهم شابا من ذوي القدرات بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 604 شباب، منهم شاباً من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2015 شاباً.

تلقى وزير القوى العاملة تقريراً بذلك من أحمد جابر وكيل المديرية، أشار فيه إلى أنَّه خلال سبتمبر الماضي استخرجت المديرية 299 شهادة قياس مستوى مهارة ، و405 رخص مزاولة مهنة، وتلقت 22 شكوى عمالية، تمّ تحويل 6 منها للقضاء وتسوية شكوى أخرى، و15 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف أنَّ المديرية صرفت منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 57 ألف جنيه لعدد 22 عاملا .

وأشار إلى أنَّ المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 229 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفرت عن تحرير 17 محضراً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تمّ التفتيش على 118 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة.